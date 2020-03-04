Королева Британии Елизавета II предприняла меры предосторожности из-за вспышки смертельного вируса

Так, 3 марта, Ее Величество впервые за минувшие десятилетие была в перчатках на церемонии посвящения в рыцари, которая прошла в Букингемском дворце. До этого 93-летняя королева появлялась с этим аксессуаром только, когда ей надо было выходить на широкую публику и здороваться со многими людьми. Таким способом, она могла обезопасить себя от различных бактерий. Кадры опубликованы на официальной страничке в Инстаграм.

Перчатки Елизаветы II на вручении наград многие связали именно со стремительным распространением COVID-19 в Европе. В частности, в Великобритании зарегистрировали уже 51-й случай заражения коронавирусом.

Тем не менее, в канцелярии королевы не стали уточнять, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования вирусом. Отметим, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от рукопожатий на встречах, а в Германии министры отказались жать руку канцлеру Ангеле Меркель на одной из встреч в рамках профилактики коронавируса.

Ранее мы сообщали, в королевской семье не утихает скандал, связанный с отказом герцогов Сассекских от своих обязанностей. Ее Величество встретилась с принцем Гарри 1 марта, чтобы обсудить процесс отречения. Отмечается, что бабушка с внуком беседовали не менее четырех часов.

Из сообщений зарубежных СМИ, ссылающихся на источники, приближенные к королеве, Елизавета дала понять Гарри, что его любят, и он может вернуться в любой момент, но при одном условии. Монарх запретила внуку использовать статус "королевский" в целях наживы (имеется в виду запрет слова "royal" в названии их с женой Меган Маркл фонде).

Последним официальным мероприятием, которое посетят Меган и Гарри, станет служба в Вестминстерском аббатстве 9 марта.

Кроме того мы рассказывали, что Елизавету рассердило, что Гарри и Меган в этот раз не привезли с собой в Лондон маленького сына Арчи. Королева хотела повидаться с правнуком и якобы просила их об этом, но родители решили оставить ребенка в Канаде.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.