У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох осіб

В інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізовано двох людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє "Громадське". (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Як наголошується, пацієнтів привезли на кареті швидкої допомоги, а автомобіль відразу відправили на дезінфекцію. Її водії одягнені в биокостюмы. Всередині закладу всі одягнені в захисний одяг і респіратори.

Відзначимо, користувачі мережі звернули увагу, що медик після контакту з потенційним хворим, проводить руками в рукавичках собі по обличчю і голові. Такі дії здивували українців.

«Так, медик звичайно бог вірусобезпеки, знімає потенційно небезпечний біокостюм, а потім тре собі обличчя. Він би ще язиком облизав», «країна ідіотів: лікар після спілкування з зараженим коронавірусом тре рукавичками лице», «А що ж пан медик торкаэться своєї голови руками, на яких ще є медичні рукавички, неутилізовані", "він рукавичками маже собі по голові, скажіть, щоб так не робив", - пишуть в коментарях до відео.

Зазначимо, у середу, 4 березня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з підозрою на коронавірус госпіталізовано шість чоловік.

Також він заявив, що якщо в країні почнеться епідемія – хворі будуть лікуватися вдома.

«Зараз наше головне завдання – стримати епідемію. Ми розробили рекомендації для сімейних лікарів - як вести спостереження за хворими. Так як у разі масового розповсюдження ми, ймовірно, відмовимося від загальної госпіталізації. У стаціонарі всім хворим з підозрою, контактним - місць не вистачить», - сказав Ляшко.

Зазначимо, відмова від госпіталізації хворих коронавірусом може спричинити за собою страшні наслідки.

Про це свідчить, зокрема, ситуація в Чернівцях. Там люди вийшли на вулицю, щоб ізолювати дружину хворого коронавірусом. Жителі міста прийшли під її будинок, оскільки побоюються, що жінка може стати розповсюджувачем COVID-19. Жителі хочуть, щоб її помістили до чоловіка в інфекційне відділення обласної лікарні.

І навіть медики, які обстежили жінку просто на місці протесту, і підтвердили, що вона абсолютно здорова, не переконали натовп. Люди все одно наполягали на своєму, і погрожували перекрити дорогу.

У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.



Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Нагадаємо, правила виклику «швидкої» та лікаря додому в Україні змінять у зв'язку з коронавірусом, офіційну заяву.

Як повідомляла Politeka, в Україні прийняті термінові заходи за коронавіруса, почалася масова дезінфекція: що відбувається.

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