Відомий своєю ненавистю до України російський актор-священик Іван Охлобистін видав чергову порцію маразму

На своїй сторінці у соцмережі відомий дєятєль написав, як до нашої країни ставляться інші держави, передає Depo.ua

За його словами, Україна – це «відстала, злиденна, інфікована ідіотською єрессю своєї міфічної величі», країна, яка не потрібна ЄС. Наприклад, упевнений він, німці, які годують половину Європи, Україну «тупо бояться і зневажають», їх дідусі і бабусі пам'ятають, хто такі українці, а онучата «відмінно знають, скільки коштує українська дівчина на перехресті в передмісті».

Ставлення французів – не краще, вважає Охлобистін. Мовляв, вони «навіть думки не допускають, що, крім румунів, їм ще доведеться ганяти парками бездомних свідомих дармоїдів».

В Італії українці, впевнений скандальний актор, – теж гості небажані, тому що крадуть у готелях рушники, влаштовують скандали і не дають чайових.

Що ж стосується росіян, то тут, пише Охлобистін, – для них «дикувато, але терпимо, з причин прямої вигоди і наявності високої культури в окремих особин - художників, музикантів, письменників».

Повертаючись до Європи, він зазначає, що тій українці потрібні тільки в «гомеопатичному мінімумі в цілях забезпечення медичної галузі здоровими органами для трансплантації та діточками для педофілічних насолод».

Україна, впевнений Охлобистін, нічого не вміє робити, а тільки вимагає благ, причому «агресивно і безсоромно».

Не обійшов цей персонаж своєю увагою і конфлікт на Донбасі, заявивши, що Україна не зможе його придушити, оскільки «Росія цього не допустить».

«Ви що?! Там мільйони росіян. Сотні тисяч збройових схронів. Там справа принципу, зрештобю. Причому Україна в цій справі на десятому місці», – пише він.

За його словами, втрачена велич України була в її існування в складі Росії, яка її «кохала, пестила і пишалася», а така невдячна Україна зненавиділа і зрадила її.

«Росія готова, в тисячний раз готова, собі в збиток, зробити Україну великою. Росія божевільна у своєму милосерді, чим, до речі, і непереможна», – прихильно зазначає Охлобистін і наостанок додає:

«Єдине, що мені хотілося б особисто - так це замінити на прапорі України вилку на свиню. Занадто часто Україна її підкладала Росії».

Раніше ми писали, що Охлобистін "приєднав" до Росії половину Європи. Зокрема мова йшла все про ті ж Італію, Франції і Німеччини.

"Я сподіваюсь, що так. Я сподіваюся, що вистачить політичної мудрості зробити це все делікатно, дотримати всі інтереси народів », - заявив він.

На його думку, приєднанням до Росії «була б задоволена» Італія, оскільки це дозволило б зменшити злочинність на території країни і збільшити турпотоки.

«Франція - те ж саме. Ми б там з міграцією швидко вирішили питання », - сказав актор, додавши, що «наші люди навели б порядок» і в Іспанії.

Нагадаємо, Охлобистін відзначився зухвалим випадом у бік українців.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.