Известный своей ненавистью у Украине российский актер-священник Иван Охлобыстин выдал очередную порцию маразма

На своей странице в соцсети скандальный деятель написал, как к нашей стране относятся другие государства, передает Depo.ua

По его словам, Украина – это «отсталая, нищая, инфицированная идиотской ересью своего мифического величия» страна, которая не нужна ЕС. Например, уверен он, немцы, которые кормят половину Европы, Украину «тупо боятся и презирают», их дедушки и бабушки помнят, кто такие украинцы, а внучата «отлично знают, сколько стоит украинская девушка на перекрестке в пригороде».

Отношение французов – не лучше, считает Охлобыстин. Мол, они «даже мысли не допускают, что, помимо румын, им еще придется гонять по паркам бездомных свидомых тунеядцев».

В Италии украинцы, уверен скандальный актер, – тоже гости нежелательные, потому что воруют в отелях полотенца, устраивают скандалы и не дают чаевых.

Что же касается русских, то тут, пишет Охлобыстин, – для них «диковато, но терпимо, по причинам прямой выгоды и наличия высокой культуры у отдельных особей - художников, музыкантов, писателей».

Возвращаясь же к Европе, он отмечает, что той украинцы нужны только в «гомеопатическом минимуме в целях обеспечения медицинской отрасли здоровыми органами для трансплантации и детишками для педофилических услад».

Украина, уверен Охлобыстин, ничего не умеет делать, а только требует благ, причем «агрессивно и беззастенчиво».

Не обошел этот персонаж своим вниманием и конфликт на Донбассе, заявив, что Украина не сможет его подавить, поскольку «Россия этого не допустит».

«Вы что?! Там миллионы русских. Сотни тысяч оружейных схронов. Там дело принципа, в конце концов. Причем Украина в этом деле на десятом месте», – пишет он.

По его словам, утраченное величие Украины состояло в ее существовании в составе России, которая ее «любила, баловала и гордилась», а такая неблагодарная Украина возненавидела и предала ее.

«Россия готова, в тысячный раз готова, себе в ущерб, сделать Украину великой. Россия безумна в своем милосердии, чем, кстати, и непобедима», – благосклонно отмечает Охлобыстин и напоследок добавляет:

«Единственное, что мне хотелось бы лично - так это заменить на флаге Украины вилку на свинью. Слишком часто Украина ее подкладывала России».

Ранее мы писали, что Охлобыстин "присоединил" к России половину Европы. В частности речь шла все о тех же Италии, Франции и Германии.

«Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что хватит политической мудрости сделать это все деликатно, соблюсти все интересы народов», – заявил он.



По его мнению, присоединению к России «была бы довольна» Италия, поскольку это позволило бы уменьшить преступность на территории страны и увеличить турпотоки.

«Франция – то же самое. Мы бы там с миграцией быстро решили вопрос», – сказал актер, добавив, что «наши люди навели бы порядок» и в Испании.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.