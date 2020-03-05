Відомий український актор, музикант та художник Георгій Делієв розповів, чому перестав їздити в РФ, а також хто винен в російсько-українському конфлікті

Так, зірка "Маски-шоу" заявив, що після 2014 року Георгій Делієв перестав їздити виступати в Росію. І багато через це втратив, у тому числі, матеріально.

Крім того, він додав, що російсько-український конфлікт затіяли політики, які в більшості своїй – негідники. Про це він заявив в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

"Після того, як все почалося, я не їздив в Росію виступати. Це не те, щоб моя принципова позиція, але просто нам це не потрібно. Звичайно, ми багато втратили матеріально, в тому числі. Але перш за все, артист втрачає, коли він не може дарувати радість людям. А ми не можемо цього робити, бо існує геополітичний конфлікт цей", - зазначив артист.

До всього іншого він розкритикував політиків, які на його думку - справжні негідники. Він також додав, що навіть найдобріша людина, потрапивши в політику втрачає "своє обличчя".

"80% політиків – вони негідники. Спочатку, як тільки людина потрапляє в політику, він втрачає своє обличчя і дуже складно там залишитися порядним. Політична ситуація – вона змушує людей діяти по відношенню до інших людей егоїстично. Політика-це взагалі прояв егоїзму на дуже високому рівні, коли в результаті нахабства, якоїсь дурниці або нелюдськості страждає величезна кількість людей", - розповів Делієв.

Артист зауважив, що не хоче заглиблюватися в політику і приймати чиюсь сторону в конфлікті Росії та України, адже це шкідливо для психіки.

"Я намагаюся взагалі не вникати в політичні справи. Крім того, це ще й шкідливо для психіки, а мені її потрібно зберігати. Розум повинен бути чистим, щоб я міг щось людям донести. Тому мені протипоказано вникати в ці конфлікти і приймати чиюсь сторону", - резюмував артист.

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