Известный украинский актер, музыкант и художник Георгий Делиев рассказал, почему перестал ездить в РФ, а также кто виноват в российско-украинском конфликте

Так, звезда "Маски-шоу" заявил, что после 2014 года Георгий Делиев перестал ездить выступать в Россию. И много из-за этого потерял, в том числе, материально.

Кроме того, он добавил, что российско-украинский конфликт затеяли политики, которые в большинстве своем – негодяи. Об этом он заявил в интервью для журналистов издания Обозреватель.

"После того, как все началось, я не ездил в Россию выступать. Это не то, чтобы принципиальная моя позиция, но просто нам это не нужно. Конечно, мы много потеряли материально, в том числе. Но прежде всего, артист теряет, когда он не может дарить радость людям. А мы не можем этого делать, потому что существуют геополитический конфликт этот", - отметил артист.

Ко всему прочему он раскритиковал политиков, которые по его мнению - истинные негодяи. Он также добавил, что даже самый хороший человек, попав в политику теряет "свое лицо".

"80% политиков – они негодяи. Изначально, как только человек попадает в политику, он теряет свое лицо и очень сложно там остаться порядочным. Политическая ситуация – она заставляет людей поступать по отношению к другим людям эгоистически. Политика это вообще проявление эгоизма на очень высоком уровне, когда в результате наглости, какой-то глупости или бесчеловечности страдает огромное количество людей", - рассказал Делиев.

Артист заметил, что не хочет вникать в политику и принимать чью-то сторону в конфликте России и Украины, ведь это вредно для психики.

"Я стараюсь вообще не вникать в политические дела. Кроме того, это еще и вредно для психики, а мне ее нужно сохранять. Разум должен быть чистым, чтобы я мог что-то людям донести. Поэтому мне противопоказано вникать в эти конфликты и принимать чью-то сторону", - резюмировал артист.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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