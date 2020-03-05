Режисер Крістіан Жерегі, який нещодавно покинув Україну, розповів про свою участь в війні на Донбасі
Як повідомляє Politeka.net, відповідний пост з'явився на його сторінці Facebook. В ньому режисер написав, що провів "в своїй Україні" "найважчі роки".
Нагадаємо, режисер зняв такі фільми: "Айлавью", "Голосом правди", "BABYLON'13", "Край Землі: Зона АТО", "Battle For Ukraine", офіційна реклама ЗСУ – "В єдності наша сила".
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"Півтора року в де*ьме і глині в окопах на нолях. І так, зараз я виглядаю як патлатий хипарь, важко повірити. Але для тупих доводити щось – себе не поважати... Дві контузії, три поранення і одне осколком в голову. Мені вже – за...ть", – заявив він.
За словами Жерегі, він був змушений рік провести в Азії, щоб подолати наслідки війни.
"Я не міг просто змонтувати два кадри, я забував все, я не пам'ятав, про що говорив хвилину тому! Смердючий осколок міни в голову і 1000 грн компенсації", – написав він.
Жерегі також підкреслив, що до нього прийшло розуміння того, що "в один момент перемогло наша, 13% меншість, перемогла в битві, але програла війну".
"Моя війна залишилася там, коли незрозумілі люди в гірці стріляли градами за відходить пораненим солдатикам. Я був там, і вантажив обгорілі ноги, руки, голови кузова Камазів в Іловайські. Така була моя війна. А це все зелене де*ьмо по трубах, воно рано чи пізно – закінчиться", – додав росіянин.
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