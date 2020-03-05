Режисер Крістіан Жерегі, який нещодавно покинув Україну, розповів про свою участь в війні на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, відповідний пост з'явився на його сторінці Facebook. В ньому режисер написав, що провів "в своїй Україні" "найважчі роки".

Нагадаємо, режисер зняв такі фільми: "Айлавью", "Голосом правди", "BABYLON'13", "Край Землі: Зона АТО", "Battle For Ukraine", офіційна реклама ЗСУ – "В єдності наша сила".

"Півтора року в де*ьме і глині в окопах на нолях. І так, зараз я виглядаю як патлатий хипарь, важко повірити. Але для тупих доводити щось – себе не поважати... Дві контузії, три поранення і одне осколком в голову. Мені вже – за...ть", – заявив він.