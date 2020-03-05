Український композитор Володимир Бистряков образив українських добровольців на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net в ефірі телеканалу "НАШ" він заявив, що добровольці нібито грабують, руйнують будівлі і перетворюють будинку культури в туалети (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я одного разу бачив у соцмережах відео, яке зворушило дуже багатьох дівчат. У напівзруйнованому домі сидить доброволець, грає на фортепіано, навколо стоять такі-ж добровольці і слухають. І все розпустили слюні і соплі. А хтось запитав: "А де господарі цього фортепіано? А що це за будинок, який вони розвалили?" – сказав він.

За його словами, українські військові нібито ведуть себе негідно. При цьому він розповів про "ганебний випадок", зазначивши, що нібито сам все бачив.

"Я був у селищі Щастя Луганської області, там є будинок культури. Було холодно, і знаєте, що зробив добробат? Вони прорізали в сцені дірку, щоб далеко не ходити, і в цю дірку вони какали. Ось цим вони відзначилися", – затверджує Бистряков.

Раніше композитор заявляв, що громадяни України виїжджають працювати за кордон і не розвивають власну економіку. На думку Бистрякова, безвіз з ЄС нібито націлений на те, щоб "перетворити країну в дике поле між Європою і Росією".



Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійським заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.