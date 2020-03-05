Украинский композитор Владимир Быстряков оскорбил украинских добровольцев на Донбассе

Как сообщает Politeka.net в эфире телеканала "НАШ" он заявил, что добровольцы якобы грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я однажды видел в соцсетях видео, которое умилило очень многих барышень. В полуразрушенном доме сидит доброволец, играет на фортепьяно, вокруг стоят такие-же добровольцы и слушают. И все распустили слюни и сопли. А кто-то спросил: "А где хозяева этого фортепьяно? А что это за дом, который они развалили?" – сказал он.

По его словам, украинские военные якобы ведут себя недостойно. При этом он рассказал о "позорном случае", отметив, что якобы сам все видел.

"Я был в поселке Счастье Луганской области, там есть дом культуры. Было холодно, и знаете, что сделал добробат? Они прорезали в сцене дырку, чтоб далеко не ходить, и в эту дырку они какали. Вот этим они отметились", – утверждает Быстряков.

Ранее композитор заявлял, что граждане Украины уезжают работать за границу и не развивают собственную экономику. По мнению Быстрякова, безвиз с ЕС якобы нацелен на то, чтобы "превратить страну в дикое поле между Европой и Россией".



Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.

Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.

Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.