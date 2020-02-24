Україна не зможе стати самостійною і не витримає без російської економіки

Як передає Politeka.net, таку заяву в ефірі телеканалу "НАШ" зробив український композитор Володимир Бистряков. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, Україна зможе бути успішною лише з допомогою Росії.



«Очевидно, ця думка може бути навіть крамольна. Ми не зможемо стати самостійною державою, якщо ми кудись не прислонимся. Ми спробували притулитися до Європі, Америці, у нас не вийшло. У нас залишається тільки Росія. Це може бути сказано не патріотично, мені зараз скажуть, що я агент Кремля, Путіна. Але, без російської економіки наша економіка не витримає», - заявив він.

Крім того, він впевнений, що люди чудово розуміють, що Україна "не може самостійно взяти і піднятися". Він також заявив, що країна нібито продовжує зубожіти.

Раніше він запропонував для досягнення миру в країні провести федералізацію. За його словами, деякі регіони не мають право на власну ідеологію, тому виникають конфлікти.

«Другий момент – федералізація. При якій райони будуть мати право на власну думку і на власну ідеологію. Тому що людей, які шанують «бан*еровцев», не можна звести з людьми, які шанують Клима Ворошилова. Разом їх звести не можна. Значить треба поставити на чолі кута повагу. Тоді можлива федералізація», – заявив він.





Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійським заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.