Новий Кабмін першим ділом відкликав з Верховної Ради проект нового трудового кодексу, який викликав в українців багато питань

Закон відкликали 4 березня. У документі передбачалося внести зміни в прийнятий ще в 1971 році «Кодекс законів про працю». Ініціатором розробки нового трудового кодексу був Кабмін звільненого прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Відповідний законопроект був поданий у грудні 2019 року.

З активною підтримкою закону виступав колишній міністр економіки Тимофій Милованов, який заявляв, що новий трудовий кодекс покликаний вивести трудові відносини в легальну площину.

Втім, багато пунктів документа викликали питання в українців. Зокрема, в документі був пункт про перехід України на шестиденний робочий тиждень. Таким чином, субота повинна була офіційно стати робочим днем.

Головні зміни в новому трудовому кодексі:

— Відпустка 30 днів в році замість 24;

— Робочий тиждень був збільшений до 6 робочих днів (вирішує роботодавець);

— Можливість звільняти працівників з підприємств без пояснення причини;

— Відсутність трудових книжок.

До цього ми писали про те, що з'явилися нюанси нового закону про працю, який в майбутньому може замінити Трудовий кодекс. Зокрема, деякі норми законопроекту уже викликали ряд запитань у експертів і представників профспілок.

Це стосується можливості різного трактування положень про звільнення співробітників і моменту, при якому роботодавець зможе розривати договір з працівником з причини останнього призову на службу в армію.

Більш того, за новим законопроектом працівник зможе розривати трудовий договір за своєю ініціативою, але він повинен попередити начальство за 14 днів. Якщо порушуються права працівників, то він повинен навести відповідні докази, а роботодавцю доведеться виплатити грошову компенсацію (мінімум 50 середньоденних зарплат).

Що стосується звільнення співробітників, то роботодавець може це зробити також з власної ініціативи і зобов'язаний виплатити компенсацію.

Більш того, працівника можуть звільнити без його згоди відразу і без попередження, виплативши йому компенсацію не меншу, ніж подвійний середньоденний заробіток за кожен робочий день зменшення терміну попередження.

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