Погода в Україні 6 березня приємно здивує, країну накриє несподіваний антициклон з Європи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, опадів не варто очікувати. На Заході повітря прогріється до 7-12 вище нуля. А от вночі різко похолодає, аж до -2 морозу. Аналогічною ситуація буде і на півночі країни. Тут буде тепліше – до 14 градусів за Цельсієм. Вночі «мінусів» не буде – стовпчик термометра покаже 4-7 градусів.

Жителям центральних областей пощастить ще більше – вдень на вулиці буде 12-15 тепла. Опадів не буде. Лише вночі у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями пройде невеликий дощ. Вночі повітря охолоне до 5-7 вище нуля.

На півдні буде ще тепліше – до +16 і без дощів. Схожа ситуація буде і вночі – термометр покаже до +8 тепла.

Українцям на сході варто очікувати хмарну погоду без опадів. Це буде супроводжуватися денними 12-15 градусами тепла. Вночі похолодає до +5 градусів.

Раніше ми писали, що синоптик Наталка Діденко розповіла, продовжиться аномальне тепло в найближчі дні. Точним прогнозом Діденко поділилася у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, п'ятниця, 6 березня, здивує українців оксамитовими градусами - + 11 + 16 протягом дня.

Правда, на Заході повітряна маса виявиться трохи холодніше, очікується + 6 + 12 градусів.

За інформацією метеорологів, у цілому по країні 6 березня опади не передбачаються. Хіба що в окремих районах Києва впадуть кілька крапель.

"Буде переважати антициклональний характер погоди, східний антициклон поки стримує західну вологу", - зазначила Діденко.

Нагадаємо, весна змусить українців страждати, тепло скасовується.

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