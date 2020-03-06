Погода в Украине 6 марта приятно удивит, страну накроет неожиданный антициклон из Европы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
Так, осадков ожидать не стоит. На Западе воздух прогреется до 7-12 выше нуля. А вот ночью резко похолодает, вплоть до -2 мороза. Аналогичной ситуация будет и на севере страны. Тут будет теплее – до 14 градусов по Цельсию. Ночью «минусов» не будет – столбик термометра покажет 4-7 градусов.
Жителям центральных областей повезет еще больше – днем на улице будет 12-15 тепла. Осадков не будет. Лишь ночью в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами пройдет небольшой дождь. Ночью воздух остынет до 5-7 выше нуля.
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На юге Украины будет еще теплее – до +16 и без дождей. Похожей ситуация будет и ночью – термометр покажет до +8 тепла.
Украинцам на востоке стоит ожидать облачной погоды без осадков. Это будет сопровождаться дневными 12-15 градусами тепла. Ночью же похолодает до +5 градусов.
Ранее мы писали, что синоптик Наталья Диденко рассказала, продолжится ли аномальное тепло в ближайшие дни. Точным прогнозом Диденко поделилась у себя на страничке в соцсети Фейсбук. По ее словам, пятница, 6 марта, удивит украинцев бархатными градусами - + 11 + 16 в течение дня.
Правда, на Западе воздушная масса окажется немного холоднее, ожидается + 6 + 12 градусов.
По информации метеоролога, в целом по стране 6 марта осадки не предвидятся. Разве что в отдельных районах Киева упадут несколько капель.
"Будет преобладать антициклональний характер погоды, восточный антициклон пока сдерживает западную влагу", - отметила Диденко.
Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.
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