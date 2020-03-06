Після приходу «руського миру» колись багатолюдний і успішний Донецьк перетворився на місто-привид

Чергове тому підтвердження – відео, опубліковане на YouТube-каналі блогера Васі Барабана, передає Politeka.

На кадрах, знятих з вікна автомобіля, відкривається гнітюча картина. Початок березня, ясна та сонячна погода, однак, незважаючи на це, вулиці колись міста-мільйонника практично повністю порожні. За весь час зйомок автор зафіксував лише кілька перехожих.

А ще шість років тому цей проспект буквально був заповнений людьми.

Та ж ситуація і в цілому по місту. Якщо раніше Донецьк активно забудовувався, зростала кількість торгових і розважальних центрів, ресторанів і готелів, а світові зірки приїжджали з виступами (згадайте Бейонсе на відомому стадіоні міста), то максимум, чим зараз можуть задовольнятися жителі міста, – це зірки другого ешелону з Росії і місцева самодіяльність. Поважаючі себе виконавці не ризикують виступати на окупованих територіях, справедливо побоюючись проблем з кар'єрою надалі.

Було:

Стало:

Про жалюгідний стан колись улюблених місць донеччан пишуть і в Twitter. Ось, наприклад, як змінилася «Донбас-Арена».

🇺🇦Донбасс ."Арена".До👇 и после 👇👇Войны!🙄🤦🤦 pic.twitter.com/tFmyHbscaO — Нам не дано предугадать...🍀⚖️(проукраинский) (@netanneksii) February 22, 2020

А ось що залишилося від аеропорту.

Раніше ми розповідали про те, що серед жителів ОРДЛО, які активно звали Путіна і росіян, все частіше звучать слова про те, що вони хочуть якнайшвидшого закінчення війни і мріють пожити так, як було раніше при Україні.

Нагадаємо, російський співак похвалився, як потрапив до Києва після Донецька.

Як повідомляла Politeka, Путіна змусили захопити Донбас, колишній Кгбіст розкрив всі карти.

Також Politeka розповідала, що "росіяни відпускники" почали мстити неугодним жителям Донбасу.