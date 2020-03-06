Відкликання проекту нового Трудового кодексу стало одним з перших рішень нового Кабінету міністрів України

І причина для цього досить серйозна: деякі положення законопроекту буквально розлютили українців, передає Politeka.

Нагадаємо, що у «Кодекс законів про працю», ухвалений ще у 1971 році, Кабмін Гончарука запропонував внести кілька змін. Дуже активно за підтримку закону виступав колишній міністр економіки Тимофій Мілованов. Він запевняв усіх, що новий Трудовий кодекс покликаний вивести трудові відносини в легальну площину.

Серед іншого, Гончарук і Ко пропонували зробити суботу робочим днем, а також дати можливість керівництву підприємств звільняти працівників без пояснення причини.

Подібні ініціативи викликали серед українців ефект вибуху бомби. У соцмережах з'явилися тисячі гнівних коментарів, в яких люди не соромилися у виразах у бік влади.

«Вперед до Європи? Там вже 4 дні непогано працюють й отримують, а ми раби за копійки. Зате ціни на все європейські і навіть вище. Куди котимося?», «Такий закон - ще більший вантаж, люди стають незахищеними. Роботодавець може зробити, що схоче?», «Незабаром трудодні введуть», «Влада незабаром скасує і неділю. Людям буде краще без вихідних !!!!!!!», «Що, повертаєтеся в середньовіччя?», «А щось хороше людей чекає? Складається враження, що всі шукають як народ все більше загнати в кабалу!», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали, що в запропонованому проекті Трудового кодексу найбільш спірним моментом виявилася можливість різного трактування положень про звільнення співробітників. Також викликає питання юристів можливість розірвання трудового договору через призов працівника в армію.

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