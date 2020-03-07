Новини, які не можна пропускати

Курс валют змусить українців понервувати, після вихідних все різко зміниться

Курс валют в Україні 7 березня таємничо застигне перед новою «шоковою терапією» для гривні

Якщо 7 березня за сто доларів доведеться віддати 2474,13 гривень, то вже з спочатку робочого тижня – 10 березня, вартість валюти різко зросте – до 2492,15 гривень за сто купюр.

Ситуація з курсом євро складеться ще гірше – якщо 7 березня банкнота буде торгуватися за 27,6942 гривні, то вже на початку робочого тижня за одну купюру потрібно буде викласти 28,2336 гривень.

У Зеленського здали нерви перед новою зустріччю з Путіним: висунутий жорсткий ультиматум

Володимир Зеленський розкрив передбачувану дату своєї нової зустрічі з Володимиром Путіним в рамках «нормандського формату»

Гарант повідомив, що наступна зустріч в "нормандському форматі", за попередніми даними, може пройти в кінці квітня, проте ще йде процес її планування.

«Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч. В кінці квітня. Думаю, що все це відбудеться, ми над цим серйозно працюємо», - прокоментував Зеленський під час поїздки на Полтавщину.

У той же час, президент повідомив, що 11 березня в Мінську пройде засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу, на якій обговорять новий обмін полоненими.

"Олена патли повидирає": скандальна Мендель вразила новими фото з Зеленським, мережа кипить

Президент Володимир Зеленський з'явиться на обкладинці популярного журналу, однак в мережу потрапили знімки, де він позує разом з іншою жінкою

Так, на представлених кадрах президент сидить у кріслі, а по праву руку від нього - прес-секретар Юлія Мендель. Обидва досить посміхаються.

"Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звичайно, тільки президент", - підписала фото Мендель.

Тим не менше, користувачі накинулися з критикою, зазначивши, що такий поворот подій, можливо, не сподобаэться першій леді Олені Зеленській.

Нагадаємо, таємниче зник кандидат у міністри, який відмовив Зеленському, ситуація на межі.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, що станеться з курсом долара: "вже в березні..."

Також Politeka писала, що Зеленський ошелешив заявою про новому обмін полоненими: «повернуться вже не живі».