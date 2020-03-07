Курс валют заставит украинцев понервничать, после выходных все резко изменится

Курс валют в Украине 7 марта таинственно застынет перед новой «шоковой терапией» для гривны

Если 7 марта за сто долларов придется отдать 2474,13 гривен, то уже с сначала рабочей недели – 10 марта, стоимость валюты резко возрастет – до 2492,15 гривен за сто купюр.

Ситуация с курсом евро будет обстоять еще хуже – если 7 марта банкнота будет торговаться по 27,6942 гривны, то уже вначале рабочей недели за одну купюру нужно будет выложить 28,2336 гривен.

У Зеленского сдали нервы перед новой встречей с Путиным: выдвинут жесткий ультиматум

Владимир Зеленский раскрыл предполагаемую дату своей новой встречи с Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата»

Гарант сообщил, что следующая встреча в "нормандском формате", по предварительным данным, может пройти в конце апреля, однако еще идет процесс ее планирования.

«Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча. В конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем», - прокомментировал Зеленский во время поездки на Полтавщину.

В то же время, президент сообщил, что 11 марта в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на которой обсудят новый обмен пленными.

"Лена патлы повыдирает": скандальная Мендель поразила новыми фото с Зеленским, сеть кипит

Президент Владимир Зеленский появится на обложке популярного журнала, однако в сеть утекли снимки, где он позирует вместе с другой женщиной

Так, на представленных кадрах президент сидит в кресле, а по правую руку от него стоит пресс-секретарь Юлия Мендель. Оба довольно улыбаются.

"Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", - подписала фото Мендель.

Тем не менее, пользователи накинулись с критикой, отметив, что такой поворот событий, возможно, окажется не по душе первой леди Елене Зеленской.

Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, что произойдет с курсом доллара: "уже в марте..."

Также Politeka писала, что Зеленский ошарашил заявлением о новом обмене пленными: «вернутся уже не живые».