Українських жінок запрошують на посади командирів взводів і вихователів у військових академіях

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Руснак, передає Politeka.net з посиланням на сайт Міноборони.

За інформацією Русака, в минулому році на навчання у Військовий ліцей імені Івана Богуна в Києві взяли 20 дівчат, в цього року на навчання також буде здійснюватися набір до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного.

"Користуючись нагодою, запрошую жінок - як військовослужбовців, так і цивільних робітниць на посади командирів взводів-вихователів як у Військовий ліцей імені Івана Богуна в Києві, так і Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного, заснований в Одесі", - йдеться у зверненні Русака.

Зазначимо, на сьогодні в українській армії служать майже 30 000 жінок (з них 900 в старшому офіцерському складі), тоді як ще 12 років тому їх було близько 2 000 (за цей час кількість жінок-військовослужбовців зросла аж на 1400%).

9 тисяч 136 жінок в даний час мають статус учасника бойових дій. Раніше ми повідомляли, як медик Оксана Юселевич розповіла, чому проміняла білий халат на військову форму - і пішла служити на фронт на схід України.

За словами Оксани, вона звернулася до військкомату, так як зрозуміла, що її навички на війні цінніші, ніж у лікарні в мирній Черкаської області.

Через деякий час її відправили на проходження військової служби за контрактом у 30-у окрему механізовану бригаду. З 2016 року жінка служить в першому механізованому батальйоні, який виконує завдання на лінії зіткнення.

Після закінчення першого контракту Оксана повернулася додому, але не змогла довго сидіти, спостерігаючи кошмар, що творився на сході, по телевізору.

"Перебуваючи вдома, чую по телебаченню, що на напрямку де стоять мої хлопці обстріли, і є поранені. Я задаю собі питання: Чому я не там? Я там потрібна!", - розповіла військовослужбовець, яка потім знову відправилася воювати.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

Як повідомляла Politeka, Донецьк став зовсім безлюдним на 6-й рік окупації, кадри міста-привида: "Видно лише Леніна"