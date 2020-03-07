Президент України Володимир Зеленський вручив дорогий подарунок одному з евакуйованих з Уханя

Нагадаємо, 5 березня Зеленський був присутній на виписці українців із санаторію у Нових Санжарах після двотижневої обсервації. Під час обмеження один з евакуйованих відзначив день народження - його-то і вирішив привітати гарант, піднісши в якості презенту годинник української марки Kleynod.

Пізніше з'ясувалися деталі про ціну і марку годинника. Виявляється, Зеленський подарував чоловікові спеціальну модель - на базі До 20-603 з колекції «Клейноди Незалежності». Годинник з гравіюванням на задній кришці з написом «Від президента України В. Зеленського», йдеться в Телеграм-каналі PavlovskyNews.

Ціна іменного президентського годинника на офіційному сайті – 5610 грн. Тут варто зазначити, що на сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 гривень. Замовити годинник з гравіюванням від президента може тільки уповноважена держустанова.

Модель президентського годинника була розроблена і затверджена ще при Вікторі Ющенка. Далі змінювалося лише прізвище в гравіруванні.

Нагадаємо, виступ Зеленського під час виписки у Нових Санжарах запам'ятається надовго. Голова держави, забувши, мабуть, про ті жахи, що перенесли евакуйовані по прибуттю в санаторій (мова про "теплий" прийомі з камінням, перекриттям доріг і присутністю Нацгвардії) запросив людей відвідати містечко ще раз - щоб "відпочити".

"Побудьте трохи в Україні, хороша можливість помандрувати всередині країни. У порівнянні з багатьма країнами в Європі, у нас менше випадків захворювання коронавірусом. Ми це контролюємо... Я думаю, ви запам'ятаєте Нові Санжари на все життя. І приїжджайте сюди відпочивати", - сказав Зеленський.

Також ми розповідали, одна з місцевих мешканок, що кидала каміння 20 лютого по колоні автобусів з евакуйованими, прокоментувала інцидент. Жінка зізналася, що їй не соромно, хоча уточнила, що цілилася в поліцію, а не в прибулих. Разом з тим, бешкетниця погодилася, що в тій ситуації могла потрапити і по автобусу.

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