Президент Украины Владимир Зеленский вручил дорогой подарок одному из эвакуированных из Уханя

Напомним, 5 марта Зеленский присутствовал на выписке украинцев из санатория в Новых Санжарах после двухнедельной обсервации. Во время ограничения один из эвакуированных отметил день рождения - его-то и решил поздравить гарант, преподнеся в качестве презента часы украинской марки Kleynod.

Позднее выяснились детали о цене и марке часов. Оказывается, Зеленский подарил мужчине специальную модель - на базе К 20-603 из коллекции «Клейноды Независимости». Часы с гравировкой на задней крышке с надписью «От президента Украины В. Зеленского», говорится в Телеграм-канале PavlovskyNews.

Цена именных президентских часов на официальном сайте – 5610 грн. Здесь стоит отметить, что на сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 гривен. Заказать часы с гравировкой от президента может только уполномоченное госучреждение.

Модель президентских часов была разработана и утверждена еще при Викторе Ющенко. Далее менялась лишь фамилия в гравировке.

Напомним, речь Зеленского во время выписки в Новых Санжарах запомнится надолго. Глава государства, позабыв, видимо, о тех ужасах, что перенесли эвакуированные по прибытию в санаторий (речь о "теплом" приеме с камнями, перекрытием дорог и присутствием Нацгвардии) пригласил людей посетить еще раз городок - "отдохнуть".

"Побудьте немного в Украине, хорошая возможность попутешествовать внутри страны. По сравнению с многими странами в Европе, у нас меньше случаев заболевания коронавирусом. Мы это контролируем... Я думаю, вы запомните Новые Санжары на всю жизнь. И приезжайте сюда отдыхать", - сказал Зеленский.

Также мы рассказывали, одна из местных жительниц, что бросала камни 20 февраля по колонне автобусов с эвакуированными, прокомментировала инцидент. Женщина призналась, что ей не стыдно, хотя уточнила, что целилась в полицию, а не в приехавших людей. Вместе с тем, дебоширка согласилась, что в той ситуации могла попасть и по автобусу.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

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