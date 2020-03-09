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Озвірілі бойовики кинулися в атаку, у ЗСУ великі втрати: всі деталі

8 березня в зоні проведення ООС на Донбасі українські військові понесли серйозні втрати. Про це повідомила прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Терористи накрили вогнем із протитанкового ракетного комплексу вантажівка ВСУ, який їхав до однієї з позицій українських захисників. Після попадання ракети один військовослужбовець загинув. В результаті обстрілу троє бійців отримали поранення.

Крім того, під час обстрілу ворожих українських позицій три наших захисника отримали поранення.

Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Курс валют змусить українців понервувати, гривня здає позиції: до чого готуватися

Курс валют в Україні готує несподіваний стрибок, психологічний бар'єр буде практично "перескочен". Про це заявив економічний аналітик Вадим Иосуб.

«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,3 грн», - зазначив він.

Також експерт розповів, що минулого тижня курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах ринку: 0,7% до 1,3%.

Уточнимо, що офіційний курс валют від нбу виглядає наступним чином: спочатку робочого тижня за долар доведеться віддати 24,9215 грн. А за євро – 28,2336 гривень.

Страшна трагедія трапилася з командою юних спортсменів, багато загиблих

Страшна дорожньо-транспортна пригода сталася з автобусом, в якому їхали підлітки-спортсмени. За неофіційною інформацією, загинули сім чоловік, включаючи водія.

Інцидент стався 8 березня в Мексиці. Близько 2:20 годин ночі за місцевим часом, на шосе в штаті Сонора. В автобусі перебували юні боксери віком від 13 до 17 років, які їхали зі змагань.

Повідомляється, що загинули п'ятеро боксерів і тренер Джонатан Орос. Ще 25 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Поліція почала розслідування трагедії. За попередньою версією, водій автобуса втратив керування, з'їхав з дороги, і машина перекинулася.

Нагадаємо, що автобус з людьми потрапив у ДТП: «відпали колеса», фото.

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