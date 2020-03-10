Український композитор Володимир Бистряков зробив скандальну заяву

Так, в ефірі телеканалу News One він заявив, що Україна - "зшита з різних шматків" країна, її історія і національні герої настільки різні, що державі потрібна федералізація і тільки федералізація.

"Україні потрібна федералізація, тому що вона настільки різна, і різна історія, і герої у неї різні, як би ми не хотіли того, вона зшита з різних шматків. Ми мало нагадуємо Японію, в якій однорідне населення, одна і історія, одні герої", - заявив Бистряков, нібито посилаючись на слова В'ячеслава Чорновола.

На думку композитора, останні роки влада лише посилює ситуацію, що склалася, "нав'язуючи" перейменування вулиць "в честь тих людей, які тут ніколи не були".