Український композитор Володимир Бистряков зробив скандальну заяву
Так, в ефірі телеканалу News One він заявив, що Україна - "зшита з різних шматків" країна, її історія і національні герої настільки різні, що державі потрібна федералізація і тільки федералізація.
"Україні потрібна федералізація, тому що вона настільки різна, і різна історія, і герої у неї різні, як би ми не хотіли того, вона зшита з різних шматків. Ми мало нагадуємо Японію, в якій однорідне населення, одна і історія, одні герої", - заявив Бистряков, нібито посилаючись на слова В'ячеслава Чорновола.
Зірка "Квартал 95" забула про білизну і показала свою головну гордість: "так виглядає рай"
Перерахунок пенсій в Україні: все зміниться вже з 1 квітня, українців приголомшили новими цифрами
Буде «кривава баня»: у Росії істерика через рекордний обвал рубля, всі подробиці
Розпусна Кендалл Дженнер без краплі сорому показала дуже багато: з одягу тільки чоботи
"Тут ніколи не був Бандера ніколи не був Шухевич. У нас є такі чудові люди, на честь яких можна було б назвати вулиці, а не притягувати сюди героїв з Галичини", - продовжив Бистряков.
Також раніше повідомлялося, Бистряков заявляв, що громадяни України виїжджають працювати за кордон і не розвивають власну економіку. На думку Бистрякова, безвиз з ЄС нібито націлений на те, щоб "перетворити країну в дике поле між Європою і Росією".
Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійським заявою.
Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.
Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.