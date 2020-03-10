Українцям вперше можуть обмежити права використання води

Стало відомо, що державне агентство водних ресурсів України розглядає варіант обмеження води для населення. Все через аномальної зими та осені, що пройшли. Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу відомства.

Україна вперше за 120 років опинилася в подібній ситуації. У агентства є всі підстави для того, щоб вводити обмеження.

В Україні існує спеціальний водний кодекс, в якій є стаття, яка дозволяє обмежити людям воду. У ній йдеться про те, що якщо в країні буде маловоддя, то права населення на використання водних ресурсів будуть обмежені або змінені правила використання води.

У відомстві уточнюють, що навіть якщо такі заходи будуть прийняті, то будуть враховувати потреби українців по використанню води.

За інформацією українського гідрометцентру, на річках в країні дуже низька водність. Тому не варто чекати навесні повені.

Раніше ми повідомляли, що подача води в Крим, запропонована новим прем'єром Денисом Шмыгалем, сильно допоможе російським військам.

Про це розповів представник президента України Володимира Зеленського в АРК Антон Кориневич. На його думку, на Росію і далі потрібно тиснути, блокуючи поставку води.

Антон Кориневич стверджує, що ресурсів для звичайних жителів Криму предостатньо. А ось військові відчувають гострий дефіцит. При цьому у Кремля немає права вимагати від України поблажок.

"Води не вистачає для російських військових. Москва не може звинувачувати Київ у "утиски" кримчан. Відповідно до Женевської конвенції щодо захисту населення під час війни, обов'язок забезпечувати захоплену територію цілком покладається на державу-окупанта. Як тільки анексія півострова припиниться, вода без проблем піде в Крим", – заявив постпред.

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