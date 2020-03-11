Українські військові відповіли на обстріл окупаційних військ біля Пісків

У відповідь вогню Об'єднаних сил кількох бойовиків ліквідовано, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Наголошується, що українські бійці застосували сучасні оптико-електронні прилади, які нещодавно надійшли на озброєння.

"Наші захисники помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника з житлового сектора окупованого населеного пункту. Догляд цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій... Підрозділу Об'єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

В результаті був знищений розрахунок протитанкового ранкового комплексу (ПТРК), який побив автомобіль з українськими воїнами. Також були нанесені удари по позиціях супротивника, з яких вівся вогонь. В результаті бойовики припинили обстріли.

"Розрахунок ПТРК, як бойова одиниця, перестав існувати - один оператор був убитий, інший важко поранений", - заявили в штабі.

Нагадаємо, трагічними втратами закінчився для України вівторок, 10 березня. Як повідомили в штабі ООС, в результаті удару окупантів по військовому вантажівці ВСУ поблизу населеного пункту Піски під Донецьком загинули два українських бійця. Один з військовослужбовців загинув на місці, а другий помер пізніше від отриманих поранень.

Крім того, семеро бійців отримали поранення середнього ступеня тяжкості, ще одного госпіталізували з бойової травмою.

Подробицями бою поділився у своєму Фейсбук журналіст Андрій Цаплієнко.

«Сьогодні в Пісках потужний бій. Російське зброю обстрілювала наших людей. Бій розпочався о 09:30, 09:44 був підбитий вантажівку ГАЗ-66. Десять наших бійців отримали важкі поранення. Загиблих – двоє», - написав він.

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