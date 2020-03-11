Коронавірусна інфекція COVID-19 поширюється надто швидко, немає жодного кутка на планеті, де б не чули про смертельну недугу. При цьому вакцини від захворювання до цих пір не існує

Враховуючи наростаючу паніку, люди намагаються убезпечити себе від коронавіруса будь-якими способами. Потік різних порад не вичерпується в мережі. Фахівці розклали по поличках найпопулярніші з них, пояснивши, що дійсно зможе зміцнити імунітет, а що відверта брехня і, більш того, може бути небезпечно для здоров'я і життя. Так, команда ВВС Reality Check спробувала перевірити кілька "дідівських" методів боротьби з коронавірусом.

Не рідкістю в соцмережі Фейсбук є порада їсти як можна більше часнику. Безумовно, користь від здорової їжі ніхто не відміняв. Але і фанатично ставитися до такого методу не варто. Тим більше, хоч Всесвітня організація охорони здоров'я і підкреслює, що деякі продукти мають антимікробні властивості, однак достовірно ще немає доказів їх ефективності у профілактиці коронавіруса.

Також популярними є "магічні кристали". Так, американець Джордан Сатер широко розрекламував на своєму YouTube-каналі користь мінеральних добавок, які, на його переконання, здатні "вичистити коронавірус". Чоловік почав проштовхувати свій товар для боротьби з раком, але як тільки у світі почав лютувати COVID-19, різко "перекваліфікував" призначення препарату.

Примітно, що "магічні кристали" містять двоокис хлору - просто відбілювач. У минулому році Адміністрація США з питань харчування та ліків попереджала про небезпеку цієї добавки.

З панікою в аптеках стрімко зникають антисептики. Багато умільців діляться секретами, як в домашніх умовах приготувати антибактеріальний засіб. Однак ці рецепти, кажуть вчені, більше підходять для чищення поверхонь предметів, і аж ніяк не для використання на шкірі. Саме щодо останнього - використовувати "домашні" дезінфектори, щоб стерилізувати поверхні - цілком допускається, як вважають в Центрі з контролю і запобігання захворюванням США.

Ще один метод боротьби з коронавірусом викликає побоювання у фахівців. Один з учасників шоу телеєвангеліста Джима Беккера розповів, що "рідке срібло" (колоїдне срібло) нібито здатне зупинити зараження коронавірусом. Принаймні, як заявив чоловік, цей розчин був ефективним з іншими вірусами, але ось саме на COVID-19 його ще не застосовували, так що це тільки припущення.

Американські органи охорони здоров'я чітко пояснювали, що свідоцтв ефективності срібла не існує. Більше того, його вживання може викликати серйозні ускладнення - від проблем з нирками до епілепсії.

У мережі активно розповсюджується порада нібито від японського лікаря про те, що потрібно кожні 15 хвилин пити воду - щоб змити вірус, що потрапив до рота (наприклад на арабських ресурсах дане повідомлення перепостили близько 250 тисяч разів).

Метод піддали жорсткому сумніву. Приміром, професор Труді Ленг з Оксфордського університету каже, що не існує "біологічного механізму", який можна було б використати на підтримку теорії. Тим більше, що інфекції типу коронавіруса потрапляють в організм через органи дихання. Звичайно, можуть потрапити і через рот, але навряд чи звичайна вода зможе "вбити" цей вірус.

Крім того у мережі обговорюють користь високих температур у боротьбі з коронавірусом. Зокрема, радять побільше засмагати і/або приймати гарячі ванни. Вчені говорять, що якщо намагатися побороти вірус поза вашого тіла, потрібно мінімум 60 градусів за Цельсієм. А це набагато спекотніше, ніж будь-яка гаряча ванна. А от прати постільну білизну і рушники при температурі 60 градусів може бути непоганою ідеєю. Що стосується гарячих напоїв, то вони не змінять температуру вашого тіла, яка залишається стабільною. Якщо, звичайно, ви вже не захворіли.

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