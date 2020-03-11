Коронавирусная инфекция COVID-19 распространяется слишком быстро, нет ни одной точки на планете, где бы не слышали о смертельном недуге. При этом вакцины от заболевания до сих пор не существует

Учитывая возростающую панику, люди пытаются обезопасить себя от коронавируса любыми способами. Поток различных советов не иссякает в сети. Специалисты разложили по полочках популярнейшие из них, объяснив, что действительно сможет укрепить иммунитет, а что откровенная ложь и, более того, может быть небезопасно для здоровья и жизни. Так, команда ВВС Reality Check попробовала проверить несколько "дедовских" методов борьбы с коронавирусом.

Не редкостью в соцсети Фейсбук является совет есть как можно больше чеснока. Безусловно, пользу от здоровой пищи никто не отменял. Но и фанатично относиться к таком методу не стоит. Тем более, хоть Всемирная организация охраны здоровья и подчеркивает, что некоторые продукты имеют антимикробные свойства, однако достоверно еще нет доказательств их эффективности в профилактике коронавируса.

Также популярными являются некие "магические кристаллы". Так, американец Джордан Сатер широко разрекламировал на своем YouTube-канале пользу минеральных добавок, которые, по его убеждению, способны "вычистить коронавирус". Мужчина начал "проталкивать" свой товар для борьбы с раком, но как только в мире начал свирепствовать COVID-19, резко "переквалифицировал" назначение своего препарата.

Примечательно, что "магические кристаллы" содержат двоокись хлора, попросту отбеливатель. В прошлом году Администрация США по вопросам питания и лекарств предупреждала о небезопасности этой добавки.

С возростающей паникой в аптеках стремительно исчезают антисептики. Многие умельцы делятся секретами, как в домашних условиях приготовить антибактериальное средство. Однако эти рецепты, говорят ученые, больше подходят для чистки поверхностей предметов, и отнюдь не для использования на коже. Как раз насчет последнего - использовать "домашние" дезинфекторы, чтобы стерилизовать поверхности - вполне допускается, как считают в Центре по контролю и предотвращению заболеваний США.

Еще один метод борьбы с коронавирусом вызывает опасения у специалистов. Один из участников шоу телеевангелиста Джима Беккера рассказал, что "жидкое серебро" (коллоидное серебро) якобы способно остановить заражение коронавирусом. По крайней мере, как заявил мужчина, этот раствор был эффективным с другими вирусами, но вот именно на COVID-19 его еще не применяли, так что это только предположение.

Американские органы здравоохранения четко объясняли, что свидетельств эффективности серебра не существует. Более того, его употребление может вызвать серьезные осложнения - от проблем с почками до эпилепсии.

В сети активно рапространяется совет от якобы японского врача о том, что нужно каждые 15 минут пить воду - чтобы смыть вирус, попавший в рот (к примеру на арабских ресурсах данное сообщение перепостили порядка 250 тысяч раз).

Метод подвергли жесткому сомнению. К примеру, профессор Труди Лэнг из Оксфордского университета говорит, что не существует "биологического механизма", который можно было бы использовать в поддержку теории. Тем более, что инфекции типа коронавируса попадают в тело через органы дыхания. Конечно, могут попасть и через рот, но вряд ли обычная воды сможет "убить" этот вирус.

Кроме того в сети обсуждают пользу высоких температур в борьбе с коронавирусом. В частности, советуют побольше загорать и/или принимать горячие ванны. Ученые говорят, что если пытаться побороть вирус вне вашего тела, нужно минимум 60 градусов по Цельсию. А это гораздо жарче, чем любая горячая ванна. А вот стирать постельное белье и полотенца при температуре 60 градусов может быть неплохой идеей. Что касается горячих напитков, то они не изменят температуру вашего тела, которая остается стабильной. Если, конечно, вы уже не заболели.

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