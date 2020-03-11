Коронавірус атакує Землю – по всьому світу регулярно фіксують заражених COVID-19, особливо почала страждати Європа, зокрема в Італії небезпечна для здоров'я і життя людини інфекція вразила вже понад 10 тисяч громадян країни і не тільки, а летальним результат виявився для 631 людини. В Україні оголошують карантин через коронавірус, наростає паніка, а нещодавня відверта розповідь місцевого медика і зовсім вразила півсвіту

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-пост Даніеле Маккінні, хірурга «Humanitas Gavazzeni e Castelli», що в Бергамо. Фахівець заявив, що ситуація дуже складна, За його словами, пацієнти приходять у відділення невідкладної допомоги один за іншим:

«Мовчати зараз - безвідповідально, тому хочу донести до людей те, що переживаємо... За два роки роботи в Бергамо я такого не бачив. І це зовсім не схоже на грип», - написав Маккінні.

Медик розповів, що буквально отетерів, коли спостерігав за реорганізацією лікарні в якій працює:

«…Минулого тижня, коли ворог ще не був так сильний - палати звільняли для нових пацієнтів, реанімацію розширювали. Приймальне відділення переобладнали для зниження поширення інфекції. В спорожнілих коридорах встановилася сюрреалістична тиша. Ми ніби готувалися до війни, не розуміючи, якою жорстокою вона може виявитися».

Даніеле не заперечує, що наляканий, в тому числі рівнем особистої відповідальності кожного з проживаючих в Італії:

«…Панікувати не треба, так, але мені дуже тривожно, коли я бачу, що громадяни продовжують збиратися разом і скаржаться, що тепер не можуть, наприклад, сходити в спортзал».

Медик написав, що зараз ті, хто до них звертається, слідували всім вказівкам МОЗу — залишалися вдома з підвищеною температурою тиждень або десять днів, але у них ускладнилося дихання, їм потрібен кисень:

«Ситуація стала драматичною — інших слів немає. Війна в розпалі, бої йдуть і вдень, і вночі», - стверджує він і додає слідом, що коронавірус недостатньо вивчений, терапія, яка застосовується проти нього — експериментальна і ліки, які застосовують, щоб протистояти зовсім нечисленні – все залежить від імунітету і конкретного організму:

«Давайте подивимося правді в очі: все залежить тільки від нашого організму — одна надія на те, що він впорається самостійно. Ми можемо помістити людину в реанімацію, тільки коли вона перестає справлятися сама:

"Грип не міг би стати причиною настільки швидкої трагедії, що розвивається. При класичному грипі — не рахуючи різниці в масштабах зараження — ускладнень набагато менше». Втративши деталі порівняння, фахівець пише, що COVID-19 вражає безпосередньо альвеоли легень, які перестають виконувати свої функції і тоді настає сильна дихальна недостатність".

Важливо:

"Дослідження легень знову показують одну картину: все та ж двостороння інтерстиціальна пневмонія. Всіх потрібно госпіталізувати, комусь - робити інтубацію і поміщати в реанімацію. Для когось вже занадто пізно".

Наголошується в пості також, що в зоні ризику не лише люди похилого віку:

«Вибачте, але як лікар я не можу сказати, що важкі пацієнти — тільки літні люди з супутніми патологіями… Але коли ви бачите в реанімації молодих людей, підключених до апаратів ШВЛ або ЭКМО, то спокій з приводу категорій ризику - молоді та коронавіруса - випаровується».

Ситуація з COVID-19 - епідеміологічна катастрофа світового масштабу:

«У нас більше немає хірургів, урологів або ортопедів — ми всі тепер просто лікарі, єдина команда, яка повинна спільно протистояти охопилому нас цунамі. 15, 20 нових госпіталізацій в день…».

Відділення невідкладної допомоги перевантажене. Самі фахівці не бачать рідних і живуть в страху заразитися або повернутися додому, так як можуть заразити своїх рідних:

«Ми виснажені. Понаднормові стали звичними. Більше немає змін, графіків. Медсестер я часто бачу в сльозах — бо ми не можемо врятувати всіх хворих. Я не бачуся з сім'єю, з сином, тому що боюся їх заразити. Спілкуюся з ними тільки по інтернету...», - зазначає автор.

Операційні в регіоні перетворюють у реанімаційні, зазначає Даніеле. Треба тримати себе в руках і мінімізувати контакти, каже хірург і радить:

«Будь-ласка, послухайте нас — намагайтеся виходити лише за крайньої необхідності. Не біжіть в супермаркети натовпом скуповувати продукти, це найгірше — в чергах великий ризик контакту з зараженими. Попросіть ваших літніх рідних взагалі не залишати будинки. Знайдіть можливість доставити їм їжу. Якщо у вас є звичайна маска, навіть будівельний респіратор — надягайте, виходячи назовні. Але не шукайте і купуйте професійні медичні респіратори з фактором захисту FFP2 або FFP23. Вони потрібні нам, медикам…».

Ми, цитуємо «лікарі, а не герої», пише автор і підсумував:

«Спробуйте бути корисними всьому суспільству і ви. Пам'ятаєте: від того, що особисто ви робите або не робите, тепер залежить життя як мінімум кількох десятків осіб».

Нагадаємо, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах коронавіруса міжнародною надзвичайною ситуацією. За час поширення вірусу по світу було зафіксовано, щонайменше, 118,7 тисяч випадків зараження. Щодня кількість хворих зростає. Від ускладнень, які викликав вірус, померли тисячі людей. Тільки в Китаї померли більше 3 тисяч осіб.

Слідом за Китаєм почали страждати інші регіони. Вірус дістався до Європи і США. Рекордсменом за зараженням в Європі є Італія. Там зафіксовано понад 10 тисяч хворих. Тільки 10 березня від ускладнень в Італії померло близько 170 людей. Зазначимо, що вірус швидко поширюється. Близько 2 тисяч випадків захворювання зафіксували у Франції, Іспанії та Німеччини. Про перший випадок коронавіруса оголосили в Туреччині.

Раніше ми писали, що коронавірус вперше зафіксували в грудні 2019 року. Він пішов з Уханя, а через два місяці став стрімко поширюватися по світу. В Україні перший випадок був зафіксований 3 березня. Хворий чоловік привіз інфекцію з Італії, охопленої вірусом.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

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