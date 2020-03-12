Колишня "прокурор" окупованого Криму, а нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська вибухнула черговою маячнею про Україну

Тему для нових роздумів вона вибрала актуальну – коронавірус, передає Politeka.

На своїй сторінці у Фейсбуці любителька царя Миколи ІІ написала, що разом з коронавірусом прийшла світова паніка, в результаті якої «ми всі опинилися на порозі масового психозу».

Вона не виключила, що хтось спеціально викликає паніку і лякає людей, відволікаючи їх від чогось важливого, а також випробовує бактеріологічну зброю.

Поклонська закликає змінити інформаційну політику та припинити нагнітати паніку. Але «найгеніальніше, що вона придумала, це – організувати штаб взаємодопомоги Росії та України у боротьбі з коронавірусом, оскільки «біда і загроза завжди об'єднували людей».

Таким чином Поклонська пропонує об'єднати инфекціоністів, які б «разом лікували росіян і українців, разом гасили паніку в наших країнах».

І тоді, впевнена вона, все різко стане добре.

«Ми перестанемо один одному «вігвами» малювати, як Шарик і Матроскін з «Простоквашино». А на зміну жаху і психозу прийдуть спокій і дружба. Давно пора», – закінчила свій пост зрадниця України.

В коментарях серед гулу хвалебних голосів знайшлися і ті, хто вказав Поклонській, що вона, м'яко кажучи, помиляється.

«Шкода, що тебе, Натахо, нічого не вхопить!», «Не говори нічого.., тільки посміхайся», «"Хороший привід організувати штаб взаємодопомоги Росії і України"... Захопили частину території, підтримують сепаратистів, вбивства та катування українців на Донбасі і з милою посмішкою говорить: - Давайте дружити!», «Наталя, схоже, що Вам до кінця днів доведеться жити в вірусному середовищі :)», «Блиснула розумом ... велика леді», – пишуть під публікацією.

Раніше Поклонська зажадала пересаджати всіх учасників по справі розстрілів на Майдані в 2014 році.

«Вони думають, що своїми безграмотними смертними вироками когось злякають. Якими були тупоголовими гамадрилоподібними радикалами, які вбивали людей на Майдані, – такими і залишилися!» – заявила вона в ефірі пропагандистського каналу.

Нагадаємо, скандальна Поклонська заговорила українською в Криму, такого ніхто не очікував.

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