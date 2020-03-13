Призупиняють рух транспорту і закривають усі ринки в місті Радомишль Житомирської, де зафіксували випадок зараження коронавирусом

Про це повідомляє сайт Радомишльському громади. Також подробиці озвучив голова Радомишльської ОДА Віктор Пулковський.

Наголошується, що за Радомишльському територіальній громаді Радомышльским міським головою прийнято розпорядження про обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням вірусної хвороби.

Так, у зв'язку з зареєстрованим випадком зараження в місті буде припинено рух транспорту, також тимчасово припинена робота всіх ринків.

«Прийнято введення надзвичайної ситуації в місті, яка передбачає контроль перепустки на вхід і вихід людей з міста", - заявив Пулковський.

Він зазначив, що всього в місті два головних напрямки - до магістралі "Київ - Чоп" і в Малин - на цих постах будуть стояти поліцейські з контролем людей з температурою.

В Житомирській області ізолювали 22 людини. Вони контактували з літньою жінкою з Радомишля, у якої виявили коронавірус.

Як розповів Пулковський в коментарі "Громадському", люди погодилися на самоізоляцію добровільно.

Зауважимо, що ще дві людини, які контактували з хворою, є жителями Києва. Тому їх ізолювали в столиці. Також з ними провели бесіду і їх контакти зараз опрацьовують.

Нагадаємо, у 70-річної жінки виявили коронавірус 12 березня. Заразилася вона в Польщі. Коли повернулася в Україну, то відразу до лікарів не зверталася і не самоизолировалась. Більше того, ЗМІ повідомляли, що по дорозі додому хвора гостювала у родичів у Львові, приймала гостей у себе вдома в Радомишлі і ходила в церкву.

Зараз жінка знаходиться у лікарні і ізольована. Лікарі у неї виявили ускладнення-запалення легенів. Проводять необхідне симпоматическое лікування. Стан жінки – середньої тяжкості і вона знаходиться в інфекційному відділенні.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

А ще Politeka повідомляла, що росіяни зганьбилися незвичайним способом захисту від коронавіруса, в мережі сміються: "Це фініш!".