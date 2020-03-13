Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк вважає, що у більшості представників російського шоу-бізу є одна спільна хвороба

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Главком.

На його думку, чорно-білими відносинами між нашими країнами зробила Росія. Ситуація, яка була до цього, не позбавляла Україну права мати свою державну політику, відсутність якої призвела до захоплення Криму і так далі. Ця ситуація допускала дискусію. Зараз дискусії не місце.

"В Росії 99,9% медійної тусовки думає, що в України немає незалежності. Помітно це було раніше? Ця їхня загальна нинішня хвороба, значить, раніше була десь глибоко в їх "російської душі", - стверджує продюсер.

За словами телеведучого, до початку війни на Донбасі зірки хоча б не висловлювали вголос своїх думок з приводу України.

"Вони, може, це і думали, але не говорили. Сергій Сосєдов, правда, сміливий нам там щось "грузив" про те, що в Радянському Союзі була крута естрада. Він іноді дратував мене тим, що, приїхавши з Москви і знаючи тільки верхівки українського шоу-бізнесу, з якими він стикався в Москві або на "Слов'янському базарі", інколи допускав дивні фрази. Наприклад його фрази "русифіковані міста" у пісні Тараса Чубая "Вона"", - згадав Кондратюк.