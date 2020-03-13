Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк вважає, що у більшості представників російського шоу-бізу є одна спільна хвороба
Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Главком.
На його думку, чорно-білими відносинами між нашими країнами зробила Росія. Ситуація, яка була до цього, не позбавляла Україну права мати свою державну політику, відсутність якої призвела до захоплення Криму і так далі. Ця ситуація допускала дискусію. Зараз дискусії не місце.
"В Росії 99,9% медійної тусовки думає, що в України немає незалежності. Помітно це було раніше? Ця їхня загальна нинішня хвороба, значить, раніше була десь глибоко в їх "російської душі", - стверджує продюсер.
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За словами телеведучого, до початку війни на Донбасі зірки хоча б не висловлювали вголос своїх думок з приводу України.
Кондратюк зазначив, що подібні висловлювання він вже не слухає "на третьому слові", хоча чує їх часто, адже це "ментальна проблема" багатьох російських артистів.
"Такий ганебний і неадекватний контекст - це їх ментальна проблема, яка виливається в нашу війну..." - зазначив продюсер.
Нагадаємо, Кондратюк феєрично розніс учасників Нацвідбору на Євробачення.
Як писала Politeka, Лорак і Лобода поплатилися за концерти для Путіна, Кондратюк не стримався.
Також Politeka писала, що Кондратюк висловив про Путіна все, що думає.