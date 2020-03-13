Росія, що вкрала Крим шість років тому й обіцяла перетворити його в туристичну перлину, знайшла альтернативу півострову

Гроші, які ніби то планували вкласти в розвиток туристичної інфраструктури Криму і перетворення його в оздоровницю всеросійського масштабу, вирішили витратити на більш перспективний з точки зору Кремля курорт. Тепер у рекреаційно-оздоровчий та туристичний центр Росії обіцяють перетворити Дагестан.

На це звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, передає Politeka.

«В соціальних мережах і пабліках кримчан горить, палає й обурення від несправедливості. А як же Крим, його розвиток? Ми сподівалися і повірили вам! Рузьке кинули братушань. Роісся впєрде!», – написав він, прокоментувавши повідомлення россЗМІ про плани на Дагестан.

Зазначимо, що читати такі новини в газетах кримчанам, які повірили в райське життя при Росії, м'яко кажучи, прикро.

«Дагестан — один з найкрасивіших куточків нашої країни, що володіє унікальним поєднанням природних умов й історико-культурної спадщини, єдиний суб'єкт нашого федерального округу, має морське узбережжя. Все це сприяє перетворенню республіки в один з потужних рекреаційно-оздоровчих і туристських центрів Російської Федерації», – заявив в інтерв'ю повноважний представник президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка. Як бачимо, про анексований півостров чиновник навіть не заїкається.

Тим часом у Криму колаборантка Людмила Бабій, яка є експертом туристичного ринку, нарікає на зрив і так небагатолюдного туристичного сезону через коронавірус. Разом з тим вона не розуміє, звідки «глава» півострова Сергій Аксьонов бере інформацію про зростання попиту на відпочинок в Криму.

Бабій констатує той факт, що росіяни охоче розкуповують путівки в Туреччину, а от «Крим за п'ять років їм порядком набрид».

Нагадаємо, Поклонська вирішила помирити Україну й РФ з допомогою коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, письменник Шкляр порадив розпрощатися з Кримом.

Також Politeka писала, що стало відомо, з ким Путін зібрався поділити Україну.