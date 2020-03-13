Россия, укравшая Крым шесть лет назад и обещавшая превратить его в туристическую жемчужину, нашла альтернативу полуострову

Деньги, которые якобы планировалиєє вложить в развитие туристической инфраструктуры Крыма и превращение его в здравницу всероссийского масштаба, решили потратить на более перспективный с точки зрения Кремля курорт. Теперь в рекреационно-оздоровительный и туристический центр России обещают превратить Дагестан.

На это обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает Politeka.

«В социальных сетях и пабликах крымчан горит, пылает и возмущение от несправедливости. А как же Крым, его развитие? Мы надеялись и поверили вам! Рузкие кинули братушань. Роисся вперде!», – написал он, прокомментировав сообщение россСМИ о планах на Дагестан.

Отметим, что читать подобные новости в газетах крымчанам, поверившим в райскую жизнь при России, мягко говоря, обидно.

«Дагестан — один из красивейших уголков нашей страны, обладающий уникальным сочетанием природных условий и историко-культурного наследия, единственный субъект нашего федерального округа, имеющий морское побережье. Все это благоприятствует превращению республики в один из мощных рекреационно-оздоровительных и туристских центров Российской Федерации», – заявил в интервью полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Как видим, об аннексированном полуострове чиновник даже не заикается.

Тем временем в Крыму коллаборантка Людмила Бабий, которая является экспертом туристического рынка, сетует на срыв и так немноголюдного туристического сезона из-за коронавируса. Вместе с тем она не понимает, откуда «глава» полуострова Сергей Аксенов берет информацию о росте спроса на отдых в Крыму.

Бабий констатирует тот факт, что россияне с готовностью раскупают путевки в Турцию, а вот «Крым за пять лет им порядком поднадоел».

Напомним, Поклонская решила помирить Украину и РФ с помощью коронавируса.

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