Привітати бійців-добровольців можна і через СМС

Тільки завдяки сміливості і відважності патріотів-добровольців орда окупантів була зупинена, і не потрапила вглиб материкової України. На честь подвигу волонтерів і було затверджене національне свято — День українського добровольця, яке зустрічається 14 березня.

В 2020 році українці вже традиційно зустрінуть великий День українського добровольця. По всій країні пройдуть урочисті паради та концерти, в небо будуть запущені салюти, а столи накриються різними смачними стравами. Кожному герою з усіх боків будуть направлені десятки слізних привітань, щирі побажання любові і щастя. Надішліть і ви вітального СМС з віршем чи прозою на адресу знайомого бійця.

Джерело: bitva.wiki

Гарні вірші для СМС привітання з Днем українського добровольця

14 березня 2014 року бійці Самооборони Майдану зібралися на загальне віче на полігоні в Нових Петрівцях, що біля Києва, де і оголосили про початок підготовчих навчань до збройного протистояння з окупаційними силами противника за територіальну цілісність нашої держави — України.

Сформовані на «швидку руку» батальйони добровольців першими прийняли удар агресора, не випустивши його за межі Донбасу. В цих боях віддали своє життя і здоров'я багато героїв. Цей подвиг дозволив армії України озброїтися і набрати людей, військкомати були забиті добровольцями. Так було знищено план ворога по демілітаризації і роззброєнні, а незабаром і тотальній окупації країни.

Джерело: bizslovo.org

17 січня 2017 року ВРУ прийняла постанову, згідно з якою з'явилося свято — День українського добровольця. Таким чином, подвиг героїв не буде забутий ніколи. Вітайте бійців щиро, дякуйте їм за хоробрість, надсилайте гарні вірші.

Оригінальний вірш для СМС другу добровольцеві.

Ти не просто мій друг, а доброволець-міцний!

Сьогодні твоє свято, ти реально крутий!

Пишаюся, що ти є, і я тебе знаю,

При вигляді герба тебе я згадаю.

Адже такі як ти зберегли країну,

Дякую, що прогнали загарбну скотину!

Будь щасливий сміливець, завжди посміхайся,

Частіше в гостях у мене залишайся.

Не варто вітати одним і тим же віршем всіх знайомих бійців. Якщо не вистачає гарних віршиків, можна написати оригінальне СМС в прозі, підібрати листівку, зателефонувати і привітати своїми словами. У повідомленні завжди варто згадувати позивний добровольця або його ім'я, це персоналізує звернення, робить його унікальним.

Гарний вірш для СМС родичу добровольцеві.

Тебе сьогодні вітаєм — герою!

Ти наша гордість, ризикуючи собою,

На фронті стояв, весь люд захищав,

В окопах змучений ти в ранах лежав.

Тепер наш рідний, прийми й від нас,

Уклін, повагу і славу в цей час.

Ти хоробрий, будь щасливий боєць,

Вже скоро поганцям прийде капець.

Джерело: glavnoe.ua

Вітайте добровольців, навіть якщо не знаєте їх. Віддавайте честь і повагу тим, хто віддавав за вас своє здоров'я і життя. Якщо навіть у вас просто є номер знайомого бійця, надішліть СМС з віршиком.

Привітання незнайомому добровольцеві.

Тепла весна, сонце сліпить,

Але відпочити вже не «світить»…

Прийшов ворог кров проливати,

Швидше браття, пора вставати!

Стримали ви "чуму", яка хвороби страшніше,

Українці живуть, як і раніше.

Лише тихо собі зізнаються,

Що в нескінченному боргу залишуться.

Найважче вітати синів-добровольців матерям. Якщо не виходить зробити це безпосередньо, або зателефонувавши, варто хоча б відправити приємне СМС повідомлення з гарним добрим віршем. Потрібно вкладати у слова побільше позитиву, менше сумувати, щоб не засмучувати воїна зайвий раз.

СМС привітання для сина.

Ти наша гордість, ти наш боєць,

Вже з пелюшок ти кремінь, сміливець!

Бережи ж себе, мізками працюй,

Не соромся як час є — гуляй і танцюй.

Хай Бог береже вас сміливців завжди,

І щастя буде у мам лише тоді.

Хай сила прибуде, завжди посміхайтесь,

Проблем уникнути, що є сил постарайтесь.

Джерело: zaxid.net

Якщо боєць не любить вірші, можна надіслати йому гарну прозу через СМС. Якщо є можливість скористатися месенджером Viber або Telegram, варто також підібрати цікаву листівку, фото, колаж, аудіо або відео файл з поздоровленням.

Гарна проза для привітання у СМС

Як правило, для СМС-привітань використовуються вірші, але у прози є ряд своїх переваг. Так, з її допомогою можна коротко викласти всю суть думки, емоції і почуття, що особливо цінується, якщо кількість повідомлень обмежена. У прозі легше висловити побажання і поради, передати свою турботу. Особливо часто проза використовується для поздоровлення бойових товаришів.

«Брате мій бойовий, пройшли нелегкий і довгий шлях з тобою. Вітаю тебе з Днем волонтера! Бажаю, щоб війна ніколи не прийшла до тебе в будинок, і мир завжди панував. Нехай твої думки будуть позитивними, забудеться вся біль, образи, а на душі залишаться лише яскраві спогади. Будь позитивним, і світ зміниться на краще!»

Джерело: portal.lviv.ua

Нерідко мами також вдаються до прози для привітання своїх синів-героїв, які добровільно кинулися захищати рідну землю.

«Я виростила справжнього воїна-героя! Ти моя гордість, вітаю тебе з твоїм святом — Днем українського добровольця! Ти сміливий і стійкий, але при цьому, добрий і ніжний, бажаю тобі, щоб у серці не було місця негативу, в голові поганим думкам, а в душі скорботі і печалі. Нехай янголи небесні оберігають тебе на всіх дорогах твоїх, направляють не вірну стежку в темряві, врятують від зла і вдень, і вночі».

Якщо не знаєте, що подарувати бійцеві окрім красивих слів, можна придбати пам'ятну монету, номіналом 10 гривень. Національний банк дуже постарався і створив дійсно гідний екземпляр. Реверс прикрашений рельєфною картою рідної неньки України, написом: «День українського добровольця», а також легендарною фразою: «Хто якщо не ми».

На аверсі монета несе символіку відродження у війні — фенікс на двох схрещених мечах. Також зверху видніється герб, рік карбування і ім'я нашої батьківщини — Україна. Ці символічні 10 грн. можна вкласти у спеціальну скриньку, або помістити в вітальну коробочку.

«Друже, ти сміливець, який захистив всіх нас від агресії нелюдів-окупантів. Сміливіше тебе немає на білому світі, ти славний син козацького роду, якому немає переводу! Вітаю тебе з Днем добровольця, найвеличнішим святом в Україні. Бажаю завжди зберігати оптимізм, і навіть в погані дні пам'ятати, що ти герой, якому низько кланяється кожен патріот і житель славної країни».

Ось уже близько шести років Україна згадується у всіх газетах світу. Наших воїнів-захисників цінують і поважають далеко за межами нашої держави, і це стосується не тільки української діаспори. Вітаючи добровольців, варто згадати і про це.

Джерело: glavnoe.ua

«Слова будуть зайві, коли ти побачиш мої очі, бо в них з'явиться справжня легенда! Ти і твої побратими стали справжніми воїнами-патріотами, про яких говорить увесь світ, складаються казки і міфи! Ви — захисники, ви — чемпіони, ви — еліта українського суспільства. Дай Бог тобі і таким як ти людського щастя, міцного титанічного здоров'я, приводів частіше посміхатися. Нехай всі плани в тебе збуваються, а можливості дозволяють задовольняти всі потреби».

Надсилайте гарні вірші, картинки, прозу і листівки своїм героям навіть, якщо є можливість привітати особисто. Такий невеликий СМС-бонус стане ще одним приводом посміхнутися. Такий прояв уваги ніколи не буде зайвим.

Нагадаємо, День українського добровольця 14 березня: привітання для героїв у віршах.

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