Після оголошення карантину в Україні з 12 березня і закриття державного кордону з 17 березня громадяни кинулися масово повертатися додому

У мережі з'явилися кадри, що діється на польсько-українському кордоні, зокрема, на пропускному пункті "Краковець". Кілометрова пробка з автобусів і машин, хаос і бардак, українці виходять з транспорту в надії дізнатися, чи є хоч якийсь рух, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал "Легітимний".

Цілком очевидно, що Державна митна служба на чолі з Максимом Нефьодовим не справляється з напливом. Як відзначають очевидці, швидкість роботи української митниці вражає. Автобуси стоять вже по 12 годин у черзі.

Раніше ми повідомляли, на екстреному засіданні Кабміну вирішено, що з 17 березня по 3 квітня, буде обмежено перетин кордону на літаку, поїзді і автобусі.

Наголошується, що в'їхати в Україну з 17 березня можна буде тільки на особистому авто. В заяві уряду наголошується, що всім українцям треба повернутися додому до цієї дати. Тим громадянам, хто потрапив у біду, буде організована евакуація додому спецрейсами.

Також ми повідомляли, у складному становищі опинилися громадяни України, які відпочивають у Єгипті. Карантин застав близько 60 000 українців зненацька. Туроператори скасовують квитки, а про евакуацію поки нічого невідомо.

Деяких відпочиваючих в п'ятизіркових готелях в Шарм-ель-Шейху і Хургаді помістили на карантин. У Міністерстві інфраструктури просять відпочиваючих зберігати спокій і залишатися на зв'язку з турагентами, у разі виникнення інформації про зворотні рейси або евакуацію.

Також ми писали, Кабмін ухвалив рішення про евакуацію громадян України з Італії - найбільш постраждалої в результаті пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Європі. На консульському обліку в цій країні знаходяться приблизно 15 тисяч українців.

Нагадаємо, в нашій країні введений тритижневий карантин в навчальних закладах, діє заборона на проведення масових заходів. Українців просять по можливості не знаходитися в місцях скупчення людей, працювати з дому.

Нагадаємо, що в Україні запровадили надзвичайний стан, всі ТЦ закриваються, екстрену заяву.

Як повідомляла Politeka, українцям на карантині почнуть видавати соцдопомогу, але отримають не всі: формула розрахунку.

Також Politeka писала, що українців закликали негайно повертатися з-за кордону, не встигнуть все: "Повинні прибути до..."