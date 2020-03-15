После объявления карантина в Украине с 12 марта и закрытия государственной границы с 17 марта граждане кинулись массово возвращаться домой

В сети появились кадры, что творится на польско-украинской границе, в частности, на пропускном пункте "Краковец". Километровая пробка из автобусов и машин, хаос и бардак, украинцы выходят из транспорта в надежде узнать, есть ли хоть какое-то движение, передает Politeka.net со сылкой на Телеграм-канал "Легитимный".

Совершенно очевидно, что Государственная таможенная служба во главе с Максимом Нефедовым не справляется с наплывом. Как отмечают очевидцы, скорость работы именно украинской таможни поражает. Автобусы стоят уже по 12 часов в очереди.

Ранее мы сообщали, на экстренном заседании Кабмина решено, что с 17 марта по 3 апреля, будет ограничено пересечение границы на самолете, поезде и автобусе.

Отмечается, что въехать в Украину с 17 марта можно будет только на личном авто. В заявлении правительства отмечается, что всем украинцам нужно вернуться домой до этой даты. Тем гражданам, кто попал в беду, будет организована эвакуация домой спецрейсами.

Также мы сообщали, в сложном положении оказались граждане Украины, отдыхающие в Египте. Карантин застал порядка 60 000 украинцев врасплох. Туроператоры отменяют билеты, а об эвакуации пока ничего неизвестно.

Некоторых отдыхающих в пятизвездочных отелях в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде поместили на карантин. В Министерстве инфраструктуры просят отдыхающих сохранять спокойствие и оставаться на связи с турагентами, в случае возникновения информации об обратных рейсах или эвакуации.

Также мы писали, Кабмин принял решение об эвакуации граждан Украины из Италии - наиболее пострадавшей в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. На консульском учете в этой стране находятся приблизительно 15 тысяч украинцев.

Напомним, в нашей стране введен трехнедельный карантин в учебных заведениях, действует запрет на проведение массовых мероприятий. Украинцев просят по возможности не находиться в местах скопления людей, работать из дома.

Напомним, что в Украине ввели чрезвычайное положение, все ТЦ закрываются, экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцам на карантине начнут выдавать соцпомощь, но получат не все: формула расчета.

Также Politeka писала, что украинцев призвали немедленно возвращаться из-за границы, успеют не все: "Должны прибыть до..."