Міністерство інфраструктури продовжить евакуювати українців з країн, де діють обмежувальні заходи з поширення коронавіруса
Про це на брифінгу представників уряду з приводу спецрейса Тревізо-Київ компанії SkyUp розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Все змінюється швидко, не щодня і не щогодини, щохвилини змінюються ввідні дані. Ми проговорювали з колегами - будемо працювати моделі хаба, виберемо 5-6 напрямків, звідки можна буде організувати перевезення", - зазначив він.
Криклій додав, що провів зустріч з туристичними операторами - важливо, щоб туристи з країн, де поки немає карантинних заходів, швидше за повернулися додому.
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Міністр заявив, що в період кризи рух вантажного транспорту - морські, наземні та повітряні перевезення будуть продовжуватися безперебійно.
"Світ не був готовий. Але кожну хвилину ми стаємо більш організованими. Три наших міністерства та інші демонструють дуже високий рівень мобілізації", - заявив глава відомства.
Також Владислав Криклій подякував мобільних операторів за те, що дозволили українцям дзвонити на гарячі лінії посольств без плати за роумінг і розіслали попереджувальні повідомлення від Моз.
Нагадаємо, пізно ввечері у неділю, 15 березня літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" .
На ньому прилетіли 123 українця, які 13 березня не змогли потрапити на територію України з-за того, що застрягли на кордоні Італії, через закриття кордонів зі Словенією.
В аеропорту всім евакуйованим провели експрес-тест на COVID-19 123. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавирусной інфекції не виявили.
Всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції в домашніх умовах протягом 14 днів (на час можливого інкубаційного періоду).
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