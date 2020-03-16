Міністерство інфраструктури продовжить евакуювати українців з країн, де діють обмежувальні заходи з поширення коронавіруса

Про це на брифінгу представників уряду з приводу спецрейса Тревізо-Київ компанії SkyUp розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Все змінюється швидко, не щодня і не щогодини, щохвилини змінюються ввідні дані. Ми проговорювали з колегами - будемо працювати моделі хаба, виберемо 5-6 напрямків, звідки можна буде організувати перевезення", - зазначив він.

Криклій додав, що провів зустріч з туристичними операторами - важливо, щоб туристи з країн, де поки немає карантинних заходів, швидше за повернулися додому.

Міністр заявив, що в період кризи рух вантажного транспорту - морські, наземні та повітряні перевезення будуть продовжуватися безперебійно.

"Світ не був готовий. Але кожну хвилину ми стаємо більш організованими. Три наших міністерства та інші демонструють дуже високий рівень мобілізації", - заявив глава відомства.

Також Владислав Криклій подякував мобільних операторів за те, що дозволили українцям дзвонити на гарячі лінії посольств без плати за роумінг і розіслали попереджувальні повідомлення від Моз.

Нагадаємо, пізно ввечері у неділю, 15 березня літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" .

На ньому прилетіли 123 українця, які 13 березня не змогли потрапити на територію України з-за того, що застрягли на кордоні Італії, через закриття кордонів зі Словенією.

В аеропорту всім евакуйованим провели експрес-тест на COVID-19 123. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавирусной інфекції не виявили.

Всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції в домашніх умовах протягом 14 днів (на час можливого інкубаційного періоду).

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