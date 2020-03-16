Министерство инфраструктуры продолжит эвакуировать украинцев из стран, где действуют ограничительные меры из-за распространения коронавируса

Об этом на брифинге представителей правительства по поводу спецрейса Тревизо-Киев компании SkyUp рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Все меняется быстро, не ежедневно и не ежечасно, ежеминутно меняются вводные данные. Мы проговаривали с коллегами - работать будем по модели хаба, выберем 5-6 направлений, откуда можно будет организовать перевозку", - отметил он.

Криклий добавил, что провел встречу с туристическими операторами - важно, чтобы туристы из стран, где пока нет карантинных мер, скорее вернулись домой.

Министр заявил, в период кризиса движение грузового транспорта - морские, наземные и воздушные грузоперевозки будут продолжаться бесперебойно.

"Мир не был готов. Но каждую минуту мы становимся более организованными. Три наших министерства и другие демонстрируют очень высокий уровень мобилизации", - заявил глава ведомства.

Также Владислав Криклий поблагодарил мобильных операторов за то, что позволили украинцам звонить на горячие линии посольств без платы за роуминг и разослали предупреждающие сообщения от Минздрава.

Напомним, поздно вечером в воскресенье, 15 марта самолет спецрейса с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в международном аэропорту "Борисполь" .

На нем прилетели 123 украинца, которые 13 марта не смогли попасть на территорию Украины из-за того, что застряли на границе Италии, из-за закрытия границ со Словенией.

В аэропорту всем эвакуированным провели экспресс-тест на COVID-19 123. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружили.

Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции в домашних условиях в течение 14 дней (на время возможного инкубационного периода).

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