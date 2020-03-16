В Україні припинили видавати візи а тлі поширення коронавіруса та введення карантинних заходів, зокрема закриття кордонів

Таку заяву в ніч на понеділок, 16 березня, зробили в Міністерстві закордонних справ, передає прес-служба.

Виявляється, відповідний заборона почала діяти ще з п'ятниці, 14 березня. Заходи тимчасові.

"У зв'язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово припиняють ведення прийому громадян і видачу віз з 14 березня 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Коли видача візових документів відновиться, поки невідомо. У МЗС пообіцяли, що подробиці уточнять пізніше.

Додамо також, опівночі понеділка, 16 березня, Україна закрила близько сотні пунктів пропускних пунктів на кордоні з-за карантину у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Державна митна служба показала всі КПП, які припиняють діяти на період з 3 квітня.

"Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України вводяться у відповідності з рішеннями РНБО і уряду, прийнятими через пандемію COVID-19. Так, з 00.00 16 березня тимчасово закривають близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще майже півсотні пунктах пропуску тимчасово припиняється піше повідомлення. Продовжать працювати пункти пропуску, в яких велика пропускна здатність", – відзвітували в Держприкордонслужбі.

У ДПСУ нагадали, що рішенням РНБО громадянам України рекомендовано утриматися від виїзду за кордон.

Також у ніч на понеділок тимчасово заборонили в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства.

Винятки стосуються таких категорій осіб:

що мають право на постійне чи тимчасове проживання в Україні;

є подружжям або дітьми громадян України;

працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, офіційних представництв міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв і обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів.

В'їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

"Наголошуємо: громадяни України можуть у будь-який час повернутися в Україну. РНБО рекомендує українцям повернутися з-за кордону до 17 березня, а тим, хто не встигне і не зможе самостійно повернутися – звертатися в посольства та консульства України в країнах перебування по каналах комунікації, зазначеним на інтернет-сторінках цих дипустанов. Адже з 00:00 17 березня 2020 року тимчасово припиняються регулярні міжнародні пасажирські перевезення через всі пункти пропуску (контролю) через державний кордон України. Зазначені обмеження на кордоні будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо із-за ситуації з поширенням захворюваності пандемічним вірусом не буде прийнято інше рішення", – акцентували у ДПСУ.

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