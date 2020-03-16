В Українській православній церкві Київського патріархату, що втратила держреєстрацію, запропонували свій спосіб боротьби з коронавірусом

15 березня предстоятель УПЦ КП, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет благословив у всіх храмах цієї релігійної структури здійснювати «посилені і особливі молитви за звільнення від небезпечної вірусної хвороби». Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт церкви.

Молитви будуть промовлятися під час богослужінь на ектеніях після прохання про Україну. Зокрема священики молитимуться за «визволення України і всього світу від епідемії коронавіруса і прощення наших гріхів».

Тут же, на сайті, опублікований і текст молитви від коронавіруса, щотзвучатиме на літургії після заамвонної молитви або під час молебню.

В тексті – звернення до Бога з проханням не карати Україну і весь світ епідемією коронавіруса.

А от – і сам текст.

Також благословляється цю молитву читати вдома під час ранкових і вечірніх молитов.

Раніше ми писали про те, що перші симптоми захворювання коронавірусом у 70-річної жінки з Радомишля Житомирської області з'явилися 3 березня - після того, як вона напередодні відвідувала місцевий музей української домашньої ікони в замку-музеї "Радомисль" Ольги Богомолець і цілувала там ікони.

На час карантину в УГКЦ дозволили не цілувати ікони й слухати служби на дому. Православна церква України також ввела в своїх храмах обмежувальні заходи через світову пандемію нового коронавіруса. Священикам та парафіянам рекомендують менше цілуватися під час вітання, а також утриматися від цілування ікон.

Нагадаємо, священики негайно звернулися до українців, ситуація на межі.

Як повідомляла Politeka, противники евакуації українців з Китаю стали посміховиськом.

Також Politeka писала, що українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавірус.