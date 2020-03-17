Відомий актор, друг Володимира Зеленського та народний артист України Станіслав Боклан розповів, що необхідно зробити все можливе, чтоыб зупинити війну на Донбасі

Він зазначив, що війна на Донбасі стала звичною для громадян України, але її необхідно зупинити і вберегти життя людей, навіть якщо для цього доведеться вести переговори з тими, з ким неможливо".

Як повідомляє Politeka, таку заяву Станіслав Боклан зробив під час інтерв'ю журналістці Яніні Соколової у програмі "Рандеву" щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, всіх нас сильно обдурили. Комусь дуже вигідна війна. Я багато чую, але мені настільки болить це питання, шкода людей, які там зараз, вони гинуть, ризикують щодня. Стільки брехні, всього намішано. Вся страшна історія війни в тому, що люди, які їх затівають, знають один одного особисто. А ті, хто воює, не знають один одного. Страшно взагалі через те, що я звик, що десь стріляють. Ми всі звикли..." - заявив актор.

На думку актора, необхідно використовувати всі можливості для того, щоб зупинити війну. При цьому Боклан впевнений, що в майбутньому на Донбасі обов'язково буде відновлений мир.

"Я думаю, що потрібно йти домовлятися з тими, з ким неможливо домовлятися. Ми ж не в замкненій кімнаті сидимо. Є світ, може ми не так стукаємо в світ, не так з ним розмовляємо. А світу від нас щось треба, а ми не згодні. І живемо у замкнутому колі, і страшно... Путін сволота і нічого з цим не зробиш. Але все буде добре", - резюмував артист.