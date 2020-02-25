Народний артист України і найбільш високооплачуваний актор країни Станіслав Боклан зробив заяву про Російську Федерацію

Артист вважає, що громадянам необхідно знати, що говорять про українців в Росії.

Як повідомляє Politeka.net з такою заявою він виступив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколової у програмі "Рандеву". Відео розмови з уродженцем Житомирщини опубліковано на каналі YouTube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що у нього є російське телебачення і іноді він навіть його включає, але при цьому у нього огидне почуття. Таке відчуття, наче все навколо наповнюється гівном".

"Я не відключив у себе російське телебачення. Я дивлюся його і мені треба слухати, що вони говорять про нас. Коли я вмикав, у мене відчуття таке, ніби квартира наповнюється гівном і я вже задихаюся... Але там же рідня у нас. Там є актори, які відмовилися від спілкування зі мною. Є ті, хто називав мене фашистом, а також ті, хто розуміє, що відбувається", - заявив актор.

Боклан також зазначив, що українці повинні знати, про що говорять в РФ, щоб бути готовими до всього.

"Думаю, ми повинні знати, про що говорять там. Повинні знати, повинні бути готові до розмови. Не можна закритися і не бачити, що про нас говорять", - резюмував актор.

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