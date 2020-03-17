Известный актер, друг Владимира Зеленского и народный артист Украины Станислав Боклан рассказал, что необходимо сделать все возможное, чтоыб остановить войну на Донбассе

Он отметил, что война на Донбассе стала привычной для граждан Украины, но ее необходимо остановить и уберечь жизни людей, даже если для этого придется вести "переговоры с теми, с кем невозможно".

Как сообщает Politeka, такое заявление Станислав Боклан сделал во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я думаю, нас всех сильно обманули. Кому-то очень выгодна война. Я многое слышу, но мне настолько болит этот вопрос, жаль людей, которые там сейчас, они погибают, рискуют каждый день. Столько лжи, всего намешано. Вся страшная история войны в том, что люди, которые их затевают, знают друг друга лично. А те, кто воюет, не знают друг друга. Страшно вообще из-за того, что я привык, что где-то стреляют. Мы все привыкли..." - заявил актер.

По мнению актера, необходимо использовать все возможности для того, чтобы остановить войну. При этом Боклан уверен, что в будущем на Донбассе обязательно будет восстановлен мир.

"Я думаю, что надо идти договариваться с теми, с кем невозможно договариваться. Мы же не в комнате замкнутой сидим. Есть мир, может мы не так стучим в мир, не так с ним разговариваем. А миру от нас что-то надо, а мы не согласны. И живем в замкнутом круге, и страшно... Путин сволочь и ничего с этим не сделаешь. Но все будет хорошо", - резюмировал артист.