Державна служба з надзвичайних ситуацій показала, як в країні відбувається впровадження режиму НС через коронавірус

Так, в Чернівецькій області рятувальники розгорнули великі намети на в'їздах і виїздах на територію регіону. Про це повідомив начальник управління ДСНС в Чернівецькій області Сергій Михайлюк на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що ці намети встановили для підготовки до карантинних заходів на території Буковини.

"З метою підготовки до введення карантинних заходів на території Чернівецької області підлеглими підрозділами Управління ДСНС було розгорнуто намети "Памір-30" на в'їздах і виїздах в Чернівецьку область. Зокрема намети були встановлені у Вижницькому, Кіцманському, Сокирянському, Хотинському та Заставнівському районах", – написав Михайлюк.

Також він опублікував фотографії встановлених конструкцій.

Нагадаємо, в Україні з 17 березня введено режим надзвичайної ситуації на території двох областей, де раніше виявили людей з коронавірусом, – Чернівецької та Житомирської.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готовий до введення режиму надзвичайного стану і на решті частини України. Про це він сказав під час позачергового засідання парламенту 17 березня.

"Вчора рішенням уряду введена надзвичайна ситуація у двох областях. Надалі ми готові до впровадження НС так само, як робить більшість країн", - заявив глава уряду.

Раніше ми розповідали про те, що Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Рішенням Кабінету міністрів припинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також припиняють роботу метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Також з 17 березня в Україні забороняється проведення будь-яких масових заходів, в яких можуть брати участь від 10 чоловік.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус.