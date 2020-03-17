Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала, как в стране происходит внедрение режима ЧП из-за коронавируса

Так, в Черновицкой области спасатели развернули большие палатки на въездах и выездах на территорию региона. Об этом сообщил начальник управления ГСЧС в Черновицкой области Сергей Михайлюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эти палатки установили для подготовки к карантинным мероприятиям на территории Буковины.

"С целью подготовки к введению карантинных мероприятий на территории Черновицкой области подчиненными подразделениями Управления ГСЧС было развернуто палатки "Памир-30" на въездах и выездах в Черновицкую область. В частности палатки были установлены в Выжницком, Кицманском, Сокирянском, Хотинском и Заставнивском районах", – написал Михайлюк.

Также он опубликовал фотографии установленных конструкций.

Напомним, в Украине с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации на территории двух областей, где ранее обнаружили людей с коронавирусом, – Черновицкой и Житомирской.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов к введению режима чрезвычайного положения и на остальной части Украины. Об этом он сказал во время внеочередного заседания парламента 17 марта.

"Вчера решением правительства введена чрезвычайная ситуация в двух областях. В дальнейшем мы готовы к внедрению ЧС так же, как делает большинство стран", - заявил глава правительства.

Ранее мы рассказывали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 17 марта в Украине запрещается проведение любых массовых мероприятий, в которых могут участвовать от 10 человек.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус.