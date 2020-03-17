Стало відомо, що "Альфа-Банк" на час карантину закриває 45 відділень по всій Україні
У прес-центрі банку прокоментували ситуацію: "Призупинення роботи деяких відділень - необхідний захід в умовах поширення небезпечного захворювання в рамках заходів щодо карантину, запроваджених місцевою владою".
Крім того, банк обмежує роботу з готівковою іноземною валютою через відсутність поставок банкнот в країну - неможливо буде зняти або купити готівку в касі банку, всі операції будуть доступні тільки через онлайн-банкінг.
При цьому видача коштів у гривні відбувається без обмежень.
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За інформацією банку, на ситуацію вплинула відсутність поставок в Україну банкнот іноземної валюти через закриття кордонів і авіасполучення як з США, так і з країнами ЄС.
З цієї ж причини в Україні у вівторок, 17 березня, спостерігається стрибок долара.
Заступник голови НБУ Олег Чурий прокоментував, що "ситуація з коронавірусом вплинула на польоти авіакомпаній", а це в свою чергу потягнуло проблему з іноземною готівкою.
"Українські банки поповнювали каси через транспортування готівки з-за кордону пасажирськими літаками. А на сьогодні ми бачимо обмеження цих рейсів. Тому банки зіткнулися, з одного боку, зі значною купівлею іноземної валюти фізичними особами (нетто-купівля минулого тижня і в понеділок склала 300 млн доларів, тобто банкам необхідно поповнювати свої каси для видачі готівкової валюти). А з іншого боку, доставка валюти літаками має деякі перешкоди".
Тим не менш, економічний експерт Юрій Атаманюк вважає, що українцям не варто панікувати.
"Потрібно розповісти про економічну ситуацію, що у нас достатньо золотовалютних резервів в країні, що у нас ліквідність банків, тобто це вільні гроші, які можуть вливатися в бізнес, понад 200 млрд гривень і більше 8 млрд доларів, у нас висока банківська ліквідність. Народу треба говорити і пояснювати, що інші фактори, крім пандемії, у нас під контролем", - пояснив аналітик.
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