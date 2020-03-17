Национальный банк заявил, что последние дни из-за ситуации с коронавирусом в Украине возникли перебои с доставкой наличных денег в банки

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

"В последние дни наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты.

"Клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, а также конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Нацбанк вместе с банками решает указанную проблему", - говорится в сообщении.

Отметим, экономист Юрий Атаманюк рассказал, что в Украине сейчас все стабильно с экономикой и беспокоиться по этому поводу не стоит.

«Второе – нужно рассказать об экономической ситуации, что у нас достаточно золотовалютных резервов в стране, что у нас ликвидность банков, то есть это свободные деньги, которые могут вливаться в бизнес, более 200 млрд гривен и более 8 млрд долларов, у нас высокая банковская ликвидность. Это народу надо все говорить и объяснять, что другие факторы, кроме пандемии, у нас под контролем», - заявил он.

Также он добавил, что власть не говорит о важных моментах, которые могли бы успокоить украинцев.

«В чрезвычайной ситуации власть должна быть готова к черезвычайным мерам. Прежде всего, нужно сохранить спокойствие. Первое, что лидер государства должен сказать, что у нас точно хватает, и будет хватать в любое время продуктов первой необходимости. Чтобы не отвлекать людей на вот эти нервные закупки, и только ухудшение своего положения, когда народ начинает закупать тоннами продукты и складывать у себя в погребах, потом оно там будет портиться, и все остальное… Чтобы уйти от этой ситуации», - отметил он.

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