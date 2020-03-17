Стало известно, что "Альфа-Банк" на время карантина закрывает 45 отделений по всей Украине

В пресс-центре банка прокомментировали ситуацию: "Приостановка работы некоторых отделений - необходимая мера в условиях распространения опасного заболевания в рамках мероприятий по карантину, введенных местными властями".

Кроме того, банк ограничивает работу с наличной иностранной валютой из-за отсутствия поставок банкнот в страну - невозможно будет снять или купить наличку в кассе банка, все операции будут доступны только через онлайн-банкинге.

При этом выдача средств в гривне происходит без ограничений.

По информации банка, на ситуацию повлияло отсутствие поставок в Украину банкнот иностранной валюты из-за закрытия границ и авиасообщения как с США, так и со странами ЕС.

По этой же причине в Украине во вторник, 17 марта, наблюдается скачок доллара.

Замглавы НБУ Олег Чурий прокомментировал, что "ситуация с коронавирусом повлияла на полеты авиакомпаний", а это в свою очередь потянуло проблему с иностранной наличкой.

"Украинские банки пополняли кассы через транспортирование наличных из-за рубежа пассажирскими авиарейсами. А на сегодня мы видим ограничение этих рейсов. Поэтому банки столкнулись, с одной стороны, со значительной покупкой иностранной валюты физическими лицами (нетто-покупка на прошлой неделе и в понедельник составила 300 млн долларов, то есть банкам необходимо пополнять свои кассы для выдачи наличной валюты). А с другой стороны, доставка валюты самолетами имеет некоторые препятствия".

Тем не менее, экономический эксперт Юрий Атаманюк полагает, что паниковать украинцам не стоит.

"Нужно рассказать об экономической ситуации, что у нас достаточно золотовалютных резервов в стране, что у нас ликвидность банков, то есть это свободные деньги, которые могут вливаться в бизнес, более 200 млрд гривен и более 8 млрд долларов, у нас высокая банковская ликвидность. Это народу надо все говорить и объяснять, что другие факторы, кроме пандемии, у нас под контролем", - объяснил аналитик.

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