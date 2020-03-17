Введення карантину в Україні може обернутися справжньою трагедією, через що помруть ще більше людей, ніж від коронавірусу

Як повідомляє Politeka, про це розповів заслужений економіст України Віктор Суслов у своїй статті на «Главред».

«Карантинні та обмежувальні заходи, прийняті в Україні і пов'язані з веденням економічної діяльності, стануть важким ударом по українській економіці і різко погіршать бюджетний криза в країні, що розвивається з грудня минулого року. Неминуче ці заходи призведуть до зниження життєвого рівня українців, змусивши їх витрачати значну частину своїх заощаджень, у кого вони є, на те, щоб жити. І змусивши голодувати тих, у кого заощаджень немає», - зазначив він.

Більш того, закриття магазинів, на думку експерта, поверне в Україну торгівлю «з-під підлоги».

«…в таких умовах буде створена нова для України ситуація, коли стане вестися неофіційна торгівля. Тобто буде породжений цілий сектор тіньової (неофіційної) торгівлі, яка буде вестися не через офіційні магазини, а через якісь склади і підсобки. І, звичайно, без всяких касових апаратів і сплати податків. Тому що, якщо людині потрібна сорочка, він знайде можливість її купити – або на руках, або в якихось підсобках», - підкреслив він.

Тому, стверджує економіст, потрібно ретельно стежити за ситуацією з економікою, щоб «у результаті цих заходів від голоду помре більше українців, ніж від коронавіруса».

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавірус.

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