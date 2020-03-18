В Україні може зрости число підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19

Зараження коронавірусом запідозрили в нових областях. Так, у вівторок, 17 березня, у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 6 осіб з підозрою на коронавірус. За даними прес-служби ЛОДА, всі вони відвідували країни, де зафіксовано коронавірус. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан хворих стабільний, в однієї людини - пневмонія. До речі, в цілому по області з підозрою COVID-19 госпіталізовано 22 людини.

Крім того, у Вінницькій області вчора також були зафіксовані чотири підозри на коронавірус Covid-19. На даний момент пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованных палатах під постійним медичним наглядом. Про це повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Надія Марусяк.

Українці, у яких підозрюють коронавирусную інфекцію, прибутку з епідемічною території. Їх стан на даний момент задовільний.

Нагадаємо, 17 березня в Україні вдвічі збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. За день підтверджено 7 нових випадків COVID-19. Один з них - у Київській області. Тест показав позитивний результат у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.

Ще 6 випадків - у Чернівецькій області. Там інфікування коронавірусом підтвердили у людей віком 31, 18 і 10 років, а також у двох малишей віком рік і десять місяців і 6 місяців. Шостий випадок став летальним - 33-річна жінка померла. Всі інфіковані входили в контакт з тими, у кого підтвердили коронавірус.

Таким чином, на даний момент в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом, два з яких стали летальними.

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