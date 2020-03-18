В Украине может возрасти число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19

Заражение коронавирусом заподозрили в новых областях. Так, во вторник, 17 марта, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус. По данным пресс-службы ЛОГА, все они посещали страны, где зафиксирован коронавирус. У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние больных стабильное, у одного человека - пневмония. К слову, в целом по области с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека.

Кроме того, в Винницкой области вчера также были зафиксированы четыре подозрения на коронавирус Covid-19. На данный момент пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Об этом сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк.

Украинцы, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, прибыли с эпидемической территории. Их состояние на данный момент удовлетворительное.

Напомним, 17 марта в Украине вдвое увеличилось количество инфицированных коронавирусом. За день подтверждено 7 новых случаев COVID-19. Один из них - в Киевской области. Тест показал положительный результат у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Еще 6 случаев - в Черновицкой области. Там инфицирование коронавирусом подтвердили у людей возрастом 31, 18 и 10 лет, а также у двоих малишей возрастом год и десять месяцев и 6 месяцев. Шестой случай стал летальным - 33-летняя женщина умерла. Все заразившиеся входили в контакт с теми, у кого подтвердили коронавирус.

Таким образом, на данный момент в Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два из которых стали летальными.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

Также Politeka писала, что карантин максимально ужесточают с 18 марта: что делать украинцам, инструкция от Зеленского.